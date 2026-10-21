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Βρετανίδα ακτιβίστρια εμφανίστηκε σε γκαλά του Βρετανικού Μουσείου με φόρεμα που έγραφε «επιστρέψτε τα Γλυπτά του Παρθενώνα», δείτε φωτογραφίες
Βρετανίδα ακτιβίστρια εμφανίστηκε σε γκαλά του Βρετανικού Μουσείου με φόρεμα που έγραφε «επιστρέψτε τα Γλυπτά του Παρθενώνα», δείτε φωτογραφίες
Το φόρεμα της Τζόρτζι Ρόμπερτσον ενθουσίασε και τον Μικ Τζάγκερ - «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν μαζί, πρέπει να επανενωθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα» γράφει σε ανάρτησή της στο Instagram
Μήνυμα επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα έστειλε «εντός έδρας» στο Βρετανικό Μουσείο η ακτιβίστρια Τζόρτζι Ρόμπερτσον η οποία εμφανίστηκε σε γκαλά του μουσείου φορώντας ένα κόκκινο φόρεμα και μια μεγάλη εσάρπα στην οποία έγραφε «return the marbles» (μτφ. επιστρέψτε τα Γλυπτά).
Σε ανάρτησή της στο Instagram με φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο Βρετανικό Μουσείο, η Ρόμπερτσον κάνει λόγο για «ένα από τα πιο διαχρονικά σκάνδαλα» εξηγώντας ότι αναφέρεται στο «γεγονός ότι δεν είναι νόμιμος ιδιοκτήτης πολλών από τα αντικείμενα που φιλοξενεί».
«Πολλά λεηλατήθηκαν και πολλά άλλα αφαιρέθηκαν διά της βίας από αποικιοκρατικούς κατακτητές» συμπληρώνει η Ρόμπερτσον, η οποία περιγράφει ότι «το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησε να με αναγκάσει να αφαιρέσω το μήνυμα από το φόρεμά μου, αλλά αρνήθηκα. Προσπάθησαν επίσης να εμποδίσουν τη φωτογράφισή του, σε μια προσπάθεια να φιμώσουν αυτή τη συζήτηση».
«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν μαζί — πρέπει να επανενωθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Το εθνικό μας μουσείο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες αξίες και όχι να διαιωνίζει μια κληρονομιά αποικιοκρατικής βίας και λεηλασίας. Αντί γι' αυτό, το Μουσείο συνεχίζει και σήμερα να συγκαλύπτει ωμότητες, αποδεχόμενο χορηγίες από την BP, την ώρα που η εταιρεία αποκομίζει κέρδη τόσο από τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού όσο και από την καταστροφή του πλανήτη μας» συμπληρώνει η Βρετανίδα ακτιβίστρια.
Στις φωτογραφίες, μάλιστα, η Ρόμπερτσον έχει συμπεριλάβει και δύο καρέ στο ένα εκ των οποίων, όπως γράφει «δείτε τον Μικ Τζάγκερ να απολαμβάνει την εμφάνιση» και στο δεύτερο «εμένα να αντιπαρατίθεμαι με τον Τζορτζ Όσμπορν (σ.σ. ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου), ο οποίος δεν το απόλαυσε και τόσο!».
Σε δική της ανάρτηση η μητέρα της Ρόμπερτσον, η συγγραφέας Κάθι Λι από την Αυστραλία τάχθηκε στο πλευρό της κόρης της γράφοντας «η διαμαρτυρία της αγαπημένης μου κόρης, Τζόρτζι, υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο πλαίσιο του χορού του Βρετανικού Μουσείου, φαίνεται πως διασκέδασε τον δικό μας ιστορικό θησαυρό, τον Μικ Τζάγκερ. Τα Γλυπτά ανήκουν μαζί, επανενωμένα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Όποιος πιστεύει το αντίθετο, ε, μάλλον έχει χάσει πραγματικά τα λογικά του!».
Σε ανάρτησή της στο Instagram με φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο Βρετανικό Μουσείο, η Ρόμπερτσον κάνει λόγο για «ένα από τα πιο διαχρονικά σκάνδαλα» εξηγώντας ότι αναφέρεται στο «γεγονός ότι δεν είναι νόμιμος ιδιοκτήτης πολλών από τα αντικείμενα που φιλοξενεί».
«Πολλά λεηλατήθηκαν και πολλά άλλα αφαιρέθηκαν διά της βίας από αποικιοκρατικούς κατακτητές» συμπληρώνει η Ρόμπερτσον, η οποία περιγράφει ότι «το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησε να με αναγκάσει να αφαιρέσω το μήνυμα από το φόρεμά μου, αλλά αρνήθηκα. Προσπάθησαν επίσης να εμποδίσουν τη φωτογράφισή του, σε μια προσπάθεια να φιμώσουν αυτή τη συζήτηση».
«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν μαζί — πρέπει να επανενωθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα. Το εθνικό μας μουσείο θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες αξίες και όχι να διαιωνίζει μια κληρονομιά αποικιοκρατικής βίας και λεηλασίας. Αντί γι' αυτό, το Μουσείο συνεχίζει και σήμερα να συγκαλύπτει ωμότητες, αποδεχόμενο χορηγίες από την BP, την ώρα που η εταιρεία αποκομίζει κέρδη τόσο από τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού όσο και από την καταστροφή του πλανήτη μας» συμπληρώνει η Βρετανίδα ακτιβίστρια.
Στις φωτογραφίες, μάλιστα, η Ρόμπερτσον έχει συμπεριλάβει και δύο καρέ στο ένα εκ των οποίων, όπως γράφει «δείτε τον Μικ Τζάγκερ να απολαμβάνει την εμφάνιση» και στο δεύτερο «εμένα να αντιπαρατίθεμαι με τον Τζορτζ Όσμπορν (σ.σ. ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου), ο οποίος δεν το απόλαυσε και τόσο!».
Σε δική της ανάρτηση η μητέρα της Ρόμπερτσον, η συγγραφέας Κάθι Λι από την Αυστραλία τάχθηκε στο πλευρό της κόρης της γράφοντας «η διαμαρτυρία της αγαπημένης μου κόρης, Τζόρτζι, υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο πλαίσιο του χορού του Βρετανικού Μουσείου, φαίνεται πως διασκέδασε τον δικό μας ιστορικό θησαυρό, τον Μικ Τζάγκερ. Τα Γλυπτά ανήκουν μαζί, επανενωμένα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Όποιος πιστεύει το αντίθετο, ε, μάλλον έχει χάσει πραγματικά τα λογικά του!».
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