Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
«Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris»: Η αφρόκρεμα του γαλλικού κλασικού χορού έρχεται στην Αθήνα
«Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris»: Η αφρόκρεμα του γαλλικού κλασικού χορού έρχεται στην Αθήνα
Για μια εντυπωσιακή παράσταση στο Christmas Theater
Κορυφαίοι χορευτές του κλασικού μπαλέτου από την Όπερα του Παρισιού θα βρεθούν σύντομα στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιάσουν την παράσταση «Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris», στις 11 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater.
Με βασικό όπλο τους την εντυπωσιακή τεχνική τους αρτιότητα αλλά και την εκφραστική τους δύναμη οι καταξιωμένοι χορευτές θα προσφέρουν στο ελληνικό κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία υψηλής αισθητικής και καθηλωτικού πάθους.
Οι θεατές θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψουν στον μαγευτικό κόσμο του μπαλέτου μέσα από εμβληματικά χορευτικά ντουέτα και αποσπάσματα από τα δημοφιλέστερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου: από την τρυφερή χορογραφία της «Λίμνης των Κύκνων» και την παραμυθένια κομψότητα της «Ωραίας Κοιμωμένης», μέχρι την εκρηκτική ζωντάνια του «Δον Κιχώτη» και το φλογερό πάθος της «Κάρμεν».
Μια σπάνια καλλιτεχνική συνάντηση που συμπυκνώνει την κομψότητα, την αέρινη κίνηση και το αξεπέραστο ταλέντο της παγκόσμιας χορευτικής ελίτ.
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Με βασικό όπλο τους την εντυπωσιακή τεχνική τους αρτιότητα αλλά και την εκφραστική τους δύναμη οι καταξιωμένοι χορευτές θα προσφέρουν στο ελληνικό κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία υψηλής αισθητικής και καθηλωτικού πάθους.
Οι θεατές θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψουν στον μαγευτικό κόσμο του μπαλέτου μέσα από εμβληματικά χορευτικά ντουέτα και αποσπάσματα από τα δημοφιλέστερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου: από την τρυφερή χορογραφία της «Λίμνης των Κύκνων» και την παραμυθένια κομψότητα της «Ωραίας Κοιμωμένης», μέχρι την εκρηκτική ζωντάνια του «Δον Κιχώτη» και το φλογερό πάθος της «Κάρμεν».
Μια σπάνια καλλιτεχνική συνάντηση που συμπυκνώνει την κομψότητα, την αέρινη κίνηση και το αξεπέραστο ταλέντο της παγκόσμιας χορευτικής ελίτ.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
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