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«Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris»: Η αφρόκρεμα του γαλλικού κλασικού χορού έρχεται στην Αθήνα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μπαλέτο Christmas Theater

«Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris»: Η αφρόκρεμα του γαλλικού κλασικού χορού έρχεται στην Αθήνα

Για μια εντυπωσιακή παράσταση στο Christmas Theater

«Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris»: Η αφρόκρεμα του γαλλικού κλασικού χορού έρχεται στην Αθήνα
Κορυφαίοι χορευτές του κλασικού μπαλέτου από την Όπερα του Παρισιού θα βρεθούν σύντομα στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιάσουν την παράσταση «Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris», στις 11 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater.
«Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris»: Η αφρόκρεμα του γαλλικού κλασικού χορού έρχεται στην Αθήνα

Με βασικό όπλο τους την εντυπωσιακή τεχνική τους αρτιότητα αλλά και την εκφραστική τους δύναμη οι καταξιωμένοι χορευτές θα προσφέρουν στο ελληνικό κοινό μια ανεπανάληπτη εμπειρία υψηλής αισθητικής και καθηλωτικού πάθους.

Οι θεατές θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψουν στον μαγευτικό κόσμο του μπαλέτου μέσα από εμβληματικά χορευτικά ντουέτα και αποσπάσματα από τα δημοφιλέστερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου: από την τρυφερή χορογραφία της «Λίμνης των Κύκνων» και την παραμυθένια κομψότητα της «Ωραίας Κοιμωμένης», μέχρι την εκρηκτική ζωντάνια του «Δον Κιχώτη» και το φλογερό πάθος της «Κάρμεν».
«Gala Ballet des Étoiles de l’Opéra de Paris»: Η αφρόκρεμα του γαλλικού κλασικού χορού έρχεται στην Αθήνα

Μια σπάνια καλλιτεχνική συνάντηση που συμπυκνώνει την κομψότητα, την αέρινη κίνηση και το αξεπέραστο ταλέντο της παγκόσμιας χορευτικής ελίτ.

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