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Δημήτρης Καπουράνης: Μεταμορφώνεται σε serial killer στη σκηνή του Θεάτρου Προσκήνιο - Δείτε φωτογραφίες
Δημήτρης Καπουράνης: Μεταμορφώνεται σε serial killer στη σκηνή του Θεάτρου Προσκήνιο - Δείτε φωτογραφίες
Στο σκληρό έργο του Μπερνάρ-Μαρί Κολτές «Ρομπέρτο Τσούκκο», υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Δημήτρη Καραντζά
Η βία, ο φόβος και και η επιθυμία για ελευθερία συνυπάρχουν με ένταση στο έργο του σπουδαίου Γάλλου συγγραφέα Μπερνάρ-Μαρί Κολτές, «Ρομπέρτο Τσούκκο» που ανεβαίνει στις 23 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Προσκήνιο. Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία τους στο «Cleasned», που επαναλαμβάνεται και φέτος, για λίγες παραστάσεις, ο σκηνοθέτης Δημήτρης Καραντζάς και ο ηθοποιός Δημήτρης Καπουράνης συναντώνται ξανά σε μια σκοτεινή και βαθιά πολιτική αλληγορία η οποία μοιάζει εξαιρετικά επίκαιρη δεδομένων των μεγάλων εξεγέρσεων που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Γραμμένο λίγο πριν από τον πρόωρο θάνατο του Koltès, το «Roberto Zucco» αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά και τολμηρά κείμενα της σύγχρονης δραματουργίας. Εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του Ιταλού κατά συρροή εγκληματία, Roberto Zucco, το έργο δεν αφηγείται απλώς ένα έγκλημα· φωτίζει τον μηχανισμό που το γεννά. Η πορεία του γίνεται μια απελπισμένη απόπειρα αυτοπροσδιορισμού - μια ελευθερία που αγγίζει την αυτοκαταστροφή.
Ο Τσούκκο σκοτώνει τους γονείς του και δραπετεύει. Δολοφόνος και ταυτόχρονα φυγάς από κάθε προκαθορισμένο ρόλο, περιπλανιέται σε μια πόλη-φυλακή γεμάτη ιδιότητες: "κόρη", "μητέρα", "πατέρας", "αστυνομικός", "αδελφή" κ.α. - λέξεις που εγκλωβίζουν τα πρόσωπα σε άδεια σχήματα. Παλεύει να συγκροτήσει μια ταυτότητα έξω από τις κοινωνικές κατασκευές, όμως γίνεται δέσμιος ενός ασφυκτικού συστήματος που αποκλείει και εξορίζει ό,τι δεν συμμορφώνεται.
Ο Τσούκκο κινείται σχεδόν σαν φάντασμα μέσα στην πόλη, διαπράττοντας εγκλήματα αλλά και προκαλώντας μια παράξενη έλξη σε όσους τον συναντούν. Καθώς η αστυνομία τον καταδιώκει, η μορφή του μετατρέπεται σταδιακά σε έναν μυθικό, σχεδόν απρόσιτο ήρωα, μέχρι τη στιγμή της τελικής του σύλληψης και της τελευταίας, αινιγματικής του πράξης - της "ανάληψής του στον ήλιο".
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης και Βασίλης Ζαφειρόπουλος.
Ο Δημήτρης Καραντζάς επανέρχεται στο έργο του Koltès μετά την εμπνευσμένη από το ίδιο υλικό παράστασή του «Ρομπ» (Onassis Stegi, 2018, σε κείμενο του Ευθύμη Φιλίππου), για να διερευνήσει εκ νέου τα όρια της ψυχικής ακροβασίας, τις παθογένειες της σύγχρονης κοινωνίας και τη βαθιά δυσκολία του ανθρώπου του ν' ανακαλύψει την ταυτότητά του.
Γραμμένο λίγο πριν από τον πρόωρο θάνατο του Koltès, το «Roberto Zucco» αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά και τολμηρά κείμενα της σύγχρονης δραματουργίας. Εμπνευσμένο από την αληθινή ιστορία του Ιταλού κατά συρροή εγκληματία, Roberto Zucco, το έργο δεν αφηγείται απλώς ένα έγκλημα· φωτίζει τον μηχανισμό που το γεννά. Η πορεία του γίνεται μια απελπισμένη απόπειρα αυτοπροσδιορισμού - μια ελευθερία που αγγίζει την αυτοκαταστροφή.
Ο Τσούκκο σκοτώνει τους γονείς του και δραπετεύει. Δολοφόνος και ταυτόχρονα φυγάς από κάθε προκαθορισμένο ρόλο, περιπλανιέται σε μια πόλη-φυλακή γεμάτη ιδιότητες: "κόρη", "μητέρα", "πατέρας", "αστυνομικός", "αδελφή" κ.α. - λέξεις που εγκλωβίζουν τα πρόσωπα σε άδεια σχήματα. Παλεύει να συγκροτήσει μια ταυτότητα έξω από τις κοινωνικές κατασκευές, όμως γίνεται δέσμιος ενός ασφυκτικού συστήματος που αποκλείει και εξορίζει ό,τι δεν συμμορφώνεται.
Ο Τσούκκο κινείται σχεδόν σαν φάντασμα μέσα στην πόλη, διαπράττοντας εγκλήματα αλλά και προκαλώντας μια παράξενη έλξη σε όσους τον συναντούν. Καθώς η αστυνομία τον καταδιώκει, η μορφή του μετατρέπεται σταδιακά σε έναν μυθικό, σχεδόν απρόσιτο ήρωα, μέχρι τη στιγμή της τελικής του σύλληψης και της τελευταίας, αινιγματικής του πράξης - της "ανάληψής του στον ήλιο".
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης και Βασίλης Ζαφειρόπουλος.
Ο Δημήτρης Καραντζάς επανέρχεται στο έργο του Koltès μετά την εμπνευσμένη από το ίδιο υλικό παράστασή του «Ρομπ» (Onassis Stegi, 2018, σε κείμενο του Ευθύμη Φιλίππου), για να διερευνήσει εκ νέου τα όρια της ψυχικής ακροβασίας, τις παθογένειες της σύγχρονης κοινωνίας και τη βαθιά δυσκολία του ανθρώπου του ν' ανακαλύψει την ταυτότητά του.
Απομακρυνόμενη από τον ρεαλισμό και τις βεβαιότητες της λογικής αφήγησης, η σκηνική ανάγνωση αναδεικνύει το συλλογικό αδιέξοδο μιας κοινωνίας που μοιάζει να έχει χάσει τον προσανατολισμό της - μιας κοινωνίας που έχει αποκοπεί από την ταυτότητα, τη μνήμη και τις ίδιες της τις επιθυμίες. Μέσα σε αυτό το ρευστό και αποσυντεθειμένο τοπίο, ο Ρομπέρτο Τσούκκο - το μόνο πρόσωπο στο έργο που διαθέτει όνομα - επιχειρεί να επανεφεύρει την ταυτότητά του, να αποκοπεί από τις ρίζες του, να «σκοτώσει» τους προπάτορες, κυριολεκτικά και συμβολικά, και να διευρύνει τα όρια της προσωπικής του ελευθερίας.
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