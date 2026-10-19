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Ένα παιδί «επιστρέφει στη ζωή» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης: Η νέα ταινία του Κόρε-έντα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Ένα παιδί «επιστρέφει στη ζωή» με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης: Η νέα ταινία του Κόρε-έντα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
Το «Sheep in the Box» αφηγείται την ιστορία δύο γονιών που χάνουν τον 7χρονο γιο τους και νοικιάζουν ένα ανθρωποειδές που του μοιάζει απόλυτα – Μια συγκινητική ιστορία για την απώλεια, το πένθος και τα όρια της τεχνολογίας, εμπνευσμένη από τον «Μικρό Πρίγκιπα»
Σε μία εποχή που δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε το αληθινό από το ψεύτικο, όταν γύρω μας η συζήτηση για τις δυνατότητες και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης φουντώνει, ο μεγάλος Ιάπωνας ανθρωπιστής σκηνοθέτης Χιροκάζου Κόρε-έντα γυρίζει μία ταινία με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Η ταινία Sheep in the Box (Γονική νοημοσύνη) που θα προβληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, σε Ειδική Προβολή στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αντλεί τον τίτλο της από τον αγαπημένο Μικρό Πρίγκιπα του Σεντ-Εξιπερί. Όταν ο Μικρός Πρίγκιπας ζητά από τον Πιλότο να του ζωγραφίσει ένα αρνάκι, εκείνος σχεδιάζει ένα κουτί: το αρνάκι είναι μέσα, και ο μικρός θα το δει με τη φαντασία του.
Ο Ιάπωνας δημιουργός υπογράφει ένα παραμύθι επιστημονικής φαντασίας για την απώλεια και το πένθος. Σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον, η αρχιτέκτονας Οτόνε και ο ξυλουργός Κενσούκε, έχοντας χάσει πρόσφατα τον επτάχρονο γιο τους, νοικιάζουν ένα ανθρωποειδές, φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική, που του μοιάζει απόλυτα, στην εμφάνιση και στη συμπεριφορά – με μόνη διαφορά ότι χρειάζεται φόρτιση. Θα καλύψει, όμως, το κατασκευασμένο αγόρι το κενό που οι γονείς λαχταρούν αλλά δεν μπορούν να γεμίσουν;
Ο Κόρε-έντα δεν γυρίζει μια ταινία-κριτική της τεχνητής νοημοσύνης· αντίθετα, εστιάζει στον άνθρωπο, στην τεχνολογία ως συναισθηματικό δεκανίκι και στη φαντασία ως υπερδύναμη, με την πραότητα και την έμπνευση που χαρακτηρίζουν όλο του το έργο. Και με μια διαρκή υπενθύμιση για τη ζωή και το σινεμά: όπως το αρνάκι του Μικρού Πρίγκιπα, την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια.
Ο σκηνοθέτης αναφέρει ότι η ιδέα γεννήθηκε όταν διάβασε μια είδηση για μια επιχείρηση στην Κίνα που χρησιμοποιεί τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη για να «επαναφέρει στη ζωή» ανθρώπους που έχουν πεθάνει. «Στην Ιαπωνία, επίσης, υπήρξε ένα εγχείρημα που χρησιμοποίησε την τεχνολογία για να “αναστήσει” έναν διάσημο εκλιπόντα τραγουδιστή ώστε να ερμηνεύσει ένα καινούργιο τραγούδι, κάτι που προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις» σημειώνει ο Κόρε-έντα.
«Αν και πιστεύω ότι το ηθικό ερώτημα “Σε ποιον ανήκουν πραγματικά οι νεκροί;” είναι σημαντικό, μπορώ να κατανοήσω τα συναισθήματα κάποιου που έχει χάσει ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειάς του και εύχεται, με κάποιον τρόπο, να το δει άλλη μια φορά και να του πει όσα δεν πρόλαβε ποτέ να του πει. Ένιωσα την επιθυμία να γράψω μια ιστορία για τέτοιους πρωταγωνιστές. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι νεκροί, ακόμη και τα δέντρα και τα δάση που εμφανίζονται σε αυτή την ιστορία, τείνουν στους δυτικούς πολιτισμούς να αντιμετωπίζονται ως απειλές ή ως δυνάμεις που αντιπαρατίθενται στην ανθρώπινη ζωή. Στους ανατολικούς πολιτισμούς, ωστόσο, οι έννοιες αυτές έχουν κάπως διαφορετικές συνδηλώσεις. Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι πιθανότατα βαθιά ριζωμένος και μέσα μου, γι' αυτό έφτιαξα την ταινία αναρωτώμενος/-η αν θα μπορούσα να φτάσω σε ένα διαφορετικό είδος ιστορίας, και σε ένα διαφορετικό τέλος, από μια τυπική δυστοπία. Παρόλο που η ταινία διαδραματίζεται στο εγγύς μέλλον, ελπίζω να μπορεί να ειδωθεί και ως μια οικουμενική ιστορία για τα παιδιά που κάποια στιγμή ξεπερνούν τους γονείς τους» προσθέτει ο δημιουργός.
Μετά την προβολή της στο φεστιβάλ, η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από το Cinobo στις 3/12 και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη για streaming στο cinobo.com.
Η ταινία Sheep in the Box (Γονική νοημοσύνη) που θα προβληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, σε Ειδική Προβολή στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αντλεί τον τίτλο της από τον αγαπημένο Μικρό Πρίγκιπα του Σεντ-Εξιπερί. Όταν ο Μικρός Πρίγκιπας ζητά από τον Πιλότο να του ζωγραφίσει ένα αρνάκι, εκείνος σχεδιάζει ένα κουτί: το αρνάκι είναι μέσα, και ο μικρός θα το δει με τη φαντασία του.
Ο Ιάπωνας δημιουργός υπογράφει ένα παραμύθι επιστημονικής φαντασίας για την απώλεια και το πένθος. Σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον, η αρχιτέκτονας Οτόνε και ο ξυλουργός Κενσούκε, έχοντας χάσει πρόσφατα τον επτάχρονο γιο τους, νοικιάζουν ένα ανθρωποειδές, φτιαγμένο με τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική, που του μοιάζει απόλυτα, στην εμφάνιση και στη συμπεριφορά – με μόνη διαφορά ότι χρειάζεται φόρτιση. Θα καλύψει, όμως, το κατασκευασμένο αγόρι το κενό που οι γονείς λαχταρούν αλλά δεν μπορούν να γεμίσουν;
Ο Κόρε-έντα δεν γυρίζει μια ταινία-κριτική της τεχνητής νοημοσύνης· αντίθετα, εστιάζει στον άνθρωπο, στην τεχνολογία ως συναισθηματικό δεκανίκι και στη φαντασία ως υπερδύναμη, με την πραότητα και την έμπνευση που χαρακτηρίζουν όλο του το έργο. Και με μια διαρκή υπενθύμιση για τη ζωή και το σινεμά: όπως το αρνάκι του Μικρού Πρίγκιπα, την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια.
Ο σκηνοθέτης αναφέρει ότι η ιδέα γεννήθηκε όταν διάβασε μια είδηση για μια επιχείρηση στην Κίνα που χρησιμοποιεί τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη για να «επαναφέρει στη ζωή» ανθρώπους που έχουν πεθάνει. «Στην Ιαπωνία, επίσης, υπήρξε ένα εγχείρημα που χρησιμοποίησε την τεχνολογία για να “αναστήσει” έναν διάσημο εκλιπόντα τραγουδιστή ώστε να ερμηνεύσει ένα καινούργιο τραγούδι, κάτι που προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις» σημειώνει ο Κόρε-έντα.
«Αν και πιστεύω ότι το ηθικό ερώτημα “Σε ποιον ανήκουν πραγματικά οι νεκροί;” είναι σημαντικό, μπορώ να κατανοήσω τα συναισθήματα κάποιου που έχει χάσει ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειάς του και εύχεται, με κάποιον τρόπο, να το δει άλλη μια φορά και να του πει όσα δεν πρόλαβε ποτέ να του πει. Ένιωσα την επιθυμία να γράψω μια ιστορία για τέτοιους πρωταγωνιστές. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι νεκροί, ακόμη και τα δέντρα και τα δάση που εμφανίζονται σε αυτή την ιστορία, τείνουν στους δυτικούς πολιτισμούς να αντιμετωπίζονται ως απειλές ή ως δυνάμεις που αντιπαρατίθενται στην ανθρώπινη ζωή. Στους ανατολικούς πολιτισμούς, ωστόσο, οι έννοιες αυτές έχουν κάπως διαφορετικές συνδηλώσεις. Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι πιθανότατα βαθιά ριζωμένος και μέσα μου, γι' αυτό έφτιαξα την ταινία αναρωτώμενος/-η αν θα μπορούσα να φτάσω σε ένα διαφορετικό είδος ιστορίας, και σε ένα διαφορετικό τέλος, από μια τυπική δυστοπία. Παρόλο που η ταινία διαδραματίζεται στο εγγύς μέλλον, ελπίζω να μπορεί να ειδωθεί και ως μια οικουμενική ιστορία για τα παιδιά που κάποια στιγμή ξεπερνούν τους γονείς τους» προσθέτει ο δημιουργός.
Μετά την προβολή της στο φεστιβάλ, η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από το Cinobo στις 3/12 και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη για streaming στο cinobo.com.
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