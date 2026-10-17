Εγκαινιάστηκε η έκθεση «Θήλεις Άγγελοι» στο «Σπίτι του Ελύτη» στην Πλάκα

Την περιοδική ομαδική έκθεση «Θήλεις Άγγελοι» στο Μουσείο «Σπίτι του Ελύτη», στην Πλάκα, η οποία αναδεικνύει το ζωτικό θηλυκό στοιχείο στο έργο του ποιητή, ως αρχετυπικό σύμβολο δύναμης και αναδημιουργίας, εγκαινίασε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη