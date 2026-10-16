Ευρωπαϊκό βραβείο για την «Αγορά» του δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

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Τι είναι τα βραβεία ΝΕΒ

Την αναβίωση της, με την αρχαιοελληνική έννοια του τόπου συνάντησης, διαλόγου, προβληματισμού και αναζήτησης λύσεων για τοπικά προβλήματα, παράλληλα με την προβολή του τόπου και τη σύνδεσή του με τη μακραίωνη ιστορία του, επιδιώκει ο δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης μέσα από το πρόγραμμα Agora- LIVE, το οποίο βραβεύτηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της πρωτοβουλίαςΤο πρόγραμμα βραβεύτηκε στην κατηγορία, που αφορά μικρούς δήμους σε όλη την Ευρώπη για καινοτόμα έργα τοπικού χαρακτήρα και επελέγη για να βραβευτεί από διεθνή επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Συνοδεύεται, δε από χρηματικό έπαθλοΗ συγκεκριμένη κατηγορία εντάχθηκε από φέτος στο θεσμό των βραβείων και τιμήθηκαν συνολικά είκοσι μικροί ευρωπαϊκοί δήμοι.«Ξεκινήσαμε σκεπτόμενοι πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τις παλιές σταφιδαποθήκες, να τις κάνουμε ξανά κομμάτι της καθημερινότητας για την τοπική κοινωνία και να τις συνδέσουμε τόσο με την ιστορία, όσο και με το σήμερα της πόλης και της τοπικής οικονομίας, αλλά και του πολιτισμού», είπε στοο γενικός γραμματέας του δήμου, που παρέλαβε το βραβείο των New European Bauhaus στην εδική τελετή που οργανώθηκε στις Βρυξέλλες, κατά την οποία απονεμήθηκαν τα βραβεία σε όλες τις κατηγορίες της πρωτοβουλίας, μαζί με την συνεργάτιδα του δήμουΟι σταφιδαποθήκες του(Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός), ήταν η αφορμή για τους εμπνευστές τουγια να επιδιώξουν και να συνδέσουν την ιστορία του τόπου με το σήμερα. Στον σημερινό δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης βρισκόταν η αρχαία, ένας από τους δήμους της Αχαϊκής Συμπολιτείας, με το λιμάνι των Αριστοναυτών. Οι ναυπηγοί της αρχαιότητας έχτιζαν ένα συγκεκριμένο τύπο πλοίου, κυρίως από έλατα από τα ορεινά της περιοχές, που υπηρετούσε τόσο εμπορικούς, όσο και πολεμικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο του προγράμματος, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων, στο χώρο των σταφιδαποθηκών ναυπηγείται αντίγραφο ενός τέτοιου πλοίου, με τη χρήση αντίγραφων εργαλείων της αρχαιότητας και με την τεχνική που ακολουθείτο τότε, βάσει των στοιχείων και των ιστορικών τεκμηρίων.Το αντίγραφο του πλοίου των αρχαίων Αριστοναυτών σχηματοποιείται ήδη στο χώρο και αποτελεί το βασικό στοιχείο της νέας χρήσης των αποθηκών, που λειτουργεί εδώ και περίπου έξι μήνες ως κόμβος πολιτισμού αλλά και ανάδειξης της τοπικής παραγωγής και ως σύνδεσμος για την τοπική κοινότητα: Κέντρο Μυκηναϊκής Τέχνης, εκθέσεις, εργαστήρια, γευσιγνωσίες λαδιού και σταφίδας που είναι τα βασικά προϊόντα της περιοχής, εκπαιδευτικά προγράμματα δίνουν ξανά ζωή στις αποθήκες μετά από χρόνια εγκατάλειψης και ερήμωσης.Όπως εξηγεί οτο πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη αξία για την περιοχή, αφού δίνει πρόσβαση στην αγορά και το κοινό για τους τοπικούς παραγωγούς, που λειτουργούν περίπου 2.200 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άνω των 55 ετών. «Ο τόπος μας ήταν πάντα τόπος θάλασσας και εμπορίου, από τους Αριστοναύτες μέχρι τους σταφιδοπαραγωγούς. Οι αποθήκες του ΑΣΟ είναι ο κρίκος που ενώνει αυτή την ιστορία με το σήμερα», λέει ο γενικός γραμματέας του δήμου Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης, προσθέτοντας ότι για έναν μικρό δήμο, μια ευρωπαϊκή διάκριση είναι απόδειξη ότι οι ιδέες δεν μετριούνται με το μέγεθος του τόπου. Την ευρωπαϊκή εμπειρία του, ο δήμος θα την μοιραστεί με άλλους μικρούς δήμους ανά την Ελλάδα.Τα New European Bauhaus Prizes 2026 (Βραβεία Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους) είναι ένας ετήσιος θεσμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που επιβραβεύει καινοτόμα έργα, πρωτοβουλίες και ιδέες που συνδυάζουν τρεις βασικές ευρωπαϊκές αξίες: βιωσιμότητα, αισθητική και κοινωνική συμπερίληψη.