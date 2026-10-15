Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ο Μίνως Μάτσας διεκδικεί δύο υποψηφιότητες στα Grammy
Ο Μίνως Μάτσας διεκδικεί δύο υποψηφιότητες στα Grammy
Mε το άλμπουμ «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues» ο συνθέτης επιχειρεί να συνδέσει τέσσερα διαφορετικά μουσικά είδη
Υποψήφιος για μια θέση στις τελικές υποψηφιότητες των Grammy Awards είναι ο Μίνως Μάτσας με το άλμπουμ του «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues», το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής για τις κατηγορίες Best Global Music Album και Best Global Music Performance.
Στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ο συνθέτης επιχειρεί να συνδέσει τέσσερα διαφορετικά μουσικά είδη, που έχουν τις ρίζες τους σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Το ελληνικό ρεμπέτικο συναντά το πορτογαλικό fado, το αργεντίνικο tango και τα αμερικανικά blues, μέσα από μια μουσική προσέγγιση που αναδεικνύει τα κοινά στοιχεία των συγκεκριμένων παραδόσεων.
Στο «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues» συμμετέχουν οι Κώστας Τριανταφυλλίδης, Δήμητρα Μωραΐτη, Lina_, Debora Russ και Eric B. Turner, ενώ το έργο παρουσιάστηκε ζωντανά στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.
Στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ο συνθέτης επιχειρεί να συνδέσει τέσσερα διαφορετικά μουσικά είδη, που έχουν τις ρίζες τους σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Το ελληνικό ρεμπέτικο συναντά το πορτογαλικό fado, το αργεντίνικο tango και τα αμερικανικά blues, μέσα από μια μουσική προσέγγιση που αναδεικνύει τα κοινά στοιχεία των συγκεκριμένων παραδόσεων.
Στο «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues» συμμετέχουν οι Κώστας Τριανταφυλλίδης, Δήμητρα Μωραΐτη, Lina_, Debora Russ και Eric B. Turner, ενώ το έργο παρουσιάστηκε ζωντανά στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.
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