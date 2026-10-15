Ο Μίνως Μάτσας διεκδικεί δύο υποψηφιότητες στα Grammy
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Μίνως Μάτσας Grammy

Ο Μίνως Μάτσας διεκδικεί δύο υποψηφιότητες στα Grammy

Mε το άλμπουμ «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues» ο συνθέτης επιχειρεί να συνδέσει τέσσερα διαφορετικά μουσικά είδη

Ο Μίνως Μάτσας διεκδικεί δύο υποψηφιότητες στα Grammy
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Υποψήφιος για μια θέση στις τελικές υποψηφιότητες των Grammy Awards είναι ο Μίνως Μάτσας με το άλμπουμ του «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues», το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής για τις κατηγορίες Best Global Music Album και Best Global Music Performance.

Στο συγκεκριμένο άλμπουμ, ο συνθέτης επιχειρεί να συνδέσει τέσσερα διαφορετικά μουσικά είδη, που έχουν τις ρίζες τους σε διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς. Το ελληνικό ρεμπέτικο συναντά το πορτογαλικό fado, το αργεντίνικο tango και τα αμερικανικά blues, μέσα από μια μουσική προσέγγιση που αναδεικνύει τα κοινά στοιχεία των συγκεκριμένων παραδόσεων.

Στο «Τα Ρεμπέτικα + Fado, Tango & Blues» συμμετέχουν οι Κώστας Τριανταφυλλίδης, Δήμητρα Μωραΐτη, Lina_, Debora Russ και Eric B. Turner, ενώ το έργο παρουσιάστηκε ζωντανά στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.
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