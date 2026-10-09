Το πεντάμορφο… τέρας από την παιδική σκηνή της Ομάδας ΒίΔα

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«Το πεντάμορφο…τέρας», η νέα πρωτότυπη διαδραστική παράσταση για παιδιά (από 4 ετών και πάνω) από την Ομάδα ΒίΔα, σε σκηνοθεσία Κώστα Φιλίππογλου, στο θέατρο Σταθμός, από την Κυριακή 25/10 στις 11.30πμ.Εμπνευσμένη από το πασίγνωστο μυθιστόρημα «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» της Γκαμπριέλ-Σουζάν Μπαρμπό ντε Βιλενέβ, η νέα θεατρική διασκευή της ομάδας ΒίΔα φέρνει στη σκηνή μια σύγχρονη ιστορία με χιούμορ, τρυφερότητα και πολλή φαντασία!Με αφετηρία το διαχρονικό παραμύθι, η παράσταση μιλά στα παιδιά για την αποδοχή, τη φιλία, τη συγχώρεση και τη δύναμη της δεύτερης ευκαιρίας, προσεγγίζοντας με ευαισθησία θέματα που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και απελευθερώνουν τη δημιουργικότητά τους!Ο Ερρίκος έχει γενέθλια και ετοιμάζει το πιο εντυπωσιακό πάρτι της ζωής του. Με τη βοήθεια της αφοσιωμένης νταντάς του, όλα μοιάζουν να κυλούν ακριβώς σύμφωνα με το σχέδιο. Μέχρι που μια απρόσμενη συνάντηση με την Μπέλα ανατρέπει τα πάντα και μεταμορφώνει τη γιορτή σε έναν κόσμο όπου η πραγματικότητα συναντά το παραμύθι και ένα μαγικό ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις ξεκινά!Στο δρόμο του Ερρίκου όλα αλλάζουν και τίποτα δεν είναι τελικά όπως φαινόταν στην αρχή. Μια αναποδιά που μοιάζει με καταστροφή αποδεικνύεται στην πορεία ένα πολύτιμο μάθημα – και η αρχή μιας δεύτερης ευκαιρίας.Στον παράξενο αυτό κόσμο εμφανίζεται και ένα διαφορετικό «Τέρας». Ένα Τέρας που, αντί να φοβίζει, συγκινεί και αφήνει το βιολί του να μιλήσει ζωντανά επί σκηνής, εκεί όπου τα λόγια δεν φτάνουν.Μουσική, χιούμορ, μυστήριο και τρυφερότητα συνθέτουν μια παράσταση που, χωρίς διδακτισμό, προσκαλεί τα παιδιά να κοιτάξουν πέρα από την πρώτη εικόνα και να ανακαλύψουν όσα μπορούν να κρύβονται πίσω από αυτήν.Η ζωντανή μουσική, τα ευφάνταστα κοστούμια και οι μάσκες υψηλής αισθητικής, που εμφανίζονται σε κομβικές στιγμές της ιστορίας, δημιουργούν έναν μαγικό σκηνικό κόσμο και πυροδοτούν την παιδική φαντασία.Πραγματικότητα και παραμύθι, οικείο και απρόσμενο, χιούμορ και συγκίνηση εναλλάσσονται, ζωντανεύοντας επί σκηνής τη μαγεία μιας ιστορίας για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και τη δυνατότητα να βλέπουμε τους άλλους –και τον εαυτό μας– όχι επιφανειακά αλλά ουσιαστικά.