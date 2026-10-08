Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Πίνακας του Βαν Γκογκ από θρυλική συλλογή αναμένεται να πωληθεί έναντι 180 εκατ. δολαρίων
Πίνακας του Βαν Γκογκ από θρυλική συλλογή αναμένεται να πωληθεί έναντι 180 εκατ. δολαρίων
Πρόκειται για το έργο του, «Ανθισμένες Καστανιές» και πωλείται στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη
Σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s, στη Νέα Υόρκη θα πωληθεί το έργο «Chataigniers En Fleurs» (Ανθισμένες Καστανιές) του Βίνσεντ βαν Γκογκ με την τιμή του να εκτιμάται στα 180 εκατομμύρια δολάρια.
Στο ποσό συνυπολογίζεται η προμήθεια του αγοραστή, με την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα 207 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, σε ανακοίνωση του οποίου σημειώνεται ότι το ποσό υπερβαίνει κατά πολύ το ρεκόρ για πίνακα του Βαν Γκογκ σε δημοπρασία.
Το 2022 πωλήθηκε το έργο του Ολλανδού ζωγράφου «Verger avec cyprès» (Οπωρώνας με τα Κυπαρίσσια) σε δημοπρασία του Christie’s στη Νέα Υόρκη έναντι 117 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το έργο που πωλείται στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου είναι ένας από τους οκτώ πίνακες τοπίων της περιόδου της Ωβέρ από τους συνολικά 50 που φιλοτέχνησε εκεί ο ζωγράφος.
Τα συγκεκριμένα έργα του παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια.
Ο πίνακας ανήκει στη Συλλογή Blaquier-Arrieta, στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο «Arlequin» του Σεζάν, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια.
Κανένας από τους δύο πίνακες δεν έχει εκτεθεί δημόσια για περισσότερα από 50 χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.
Ο Κάρλος Πέδρο Μπλακιέ και η Νέλι Αριέτα ντε Μπλακιέ ξεκίνησαν τη συλλεκτική τους δραστηριότητα τη δεκαετία του 1960, συνεργαζόμενοι στενά με κορυφαίες γκαλερί (Lefevre και Wildenstein) για τη δημιουργία της εξαιρετικής συλλογής που καλύπτει την ιμπρεσιονιστική και τη μοντένα τέχνη, ανεφέρεται σε ανακοίνωση του οίκου Sotheby's
Η συλλεκτική τους πορεία αντικατόπτριζε μια ευρύτερη δέσμευση απέναντι στη μελέτη της τέχνης, τη φιλανθρωπία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τονίζεται.
Στη δημοπρασία πωλούνται επίσης το έργο Jardin des Tuileries (Ο Κήπος του Κεραμεικού) με τιμή εκκίνησης τα 15 εκατομμύρια δολάρια και ο πίνακας του Ρενουάρ En Canot (Jeune fille à la barque) (Στη Βάρκα) με τιμή που υπολογίζεται μεταξύ 25 και 35 εκατομμυρίων δολαρίων.
Στο ποσό συνυπολογίζεται η προμήθεια του αγοραστή, με την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα 207 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, σε ανακοίνωση του οποίου σημειώνεται ότι το ποσό υπερβαίνει κατά πολύ το ρεκόρ για πίνακα του Βαν Γκογκ σε δημοπρασία.
Το 2022 πωλήθηκε το έργο του Ολλανδού ζωγράφου «Verger avec cyprès» (Οπωρώνας με τα Κυπαρίσσια) σε δημοπρασία του Christie’s στη Νέα Υόρκη έναντι 117 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το έργο που πωλείται στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου είναι ένας από τους οκτώ πίνακες τοπίων της περιόδου της Ωβέρ από τους συνολικά 50 που φιλοτέχνησε εκεί ο ζωγράφος.
Τα συγκεκριμένα έργα του παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια.
Ο πίνακας ανήκει στη Συλλογή Blaquier-Arrieta, στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο «Arlequin» του Σεζάν, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια.
Κανένας από τους δύο πίνακες δεν έχει εκτεθεί δημόσια για περισσότερα από 50 χρόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.
Ο Κάρλος Πέδρο Μπλακιέ και η Νέλι Αριέτα ντε Μπλακιέ ξεκίνησαν τη συλλεκτική τους δραστηριότητα τη δεκαετία του 1960, συνεργαζόμενοι στενά με κορυφαίες γκαλερί (Lefevre και Wildenstein) για τη δημιουργία της εξαιρετικής συλλογής που καλύπτει την ιμπρεσιονιστική και τη μοντένα τέχνη, ανεφέρεται σε ανακοίνωση του οίκου Sotheby's
Η συλλεκτική τους πορεία αντικατόπτριζε μια ευρύτερη δέσμευση απέναντι στη μελέτη της τέχνης, τη φιλανθρωπία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, τονίζεται.
Στη δημοπρασία πωλούνται επίσης το έργο Jardin des Tuileries (Ο Κήπος του Κεραμεικού) με τιμή εκκίνησης τα 15 εκατομμύρια δολάρια και ο πίνακας του Ρενουάρ En Canot (Jeune fille à la barque) (Στη Βάρκα) με τιμή που υπολογίζεται μεταξύ 25 και 35 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα