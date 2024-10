Τα καλύτερα θρίλερ για το φετινό Halloween

Sponsored ContentΜασκαρέματα, φάρσες, σκανταλιές, κολοκύθες, φαναράκια, γλυκά και «trick or treat» είναι τα must του Halloween, της γιορτής που έγινε γνωστή μέσα από την αμερικανική κουλτούρα και κατέκτησε όλον τον κόσμο. Οι μάγισσες ίπτανται στον νυχτερινό ουρανό με φόντο το φεγγάρι, οι αραχνούλες υφαίνουν τους ιστούς τους κι εμείς ετοιμαζόμαστε για βραδιές γεμάτες ανατριχίλες με τις ταινίες και τις σειρές που μας προτείνει το Vodafone TV . Η πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας έχει συγκεντρώσει τα θρίλερ που θα κάνουν το φετινό Halloween υπέροχα τρομακτικό με το American Horror Story: Delicate, το The First Omen, το Beetlejuice και το Evil Dead Rise. Χαμηλώνουμε τα φώτα, ανάβουμε τα κεριά και παίρνουμε θέσεις.Το “American Horror Story” είναι η διάσημη σειρά ανθολογίας που μας έκανε φαν του τρόμου. Στο δεύτερο και πιο ανατριχιαστικό μέρος του νέου κύκλου “American Horror Story: Delicate” με την Κim Kardashian, την Εmma Roberts και την Cara Delavigne βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παιχνίδι μητριαρχικής εξουσίας. Η ιστορία βασίζεται στο μυθιστόρημα "Delicate Condition" της Danielle Valentine, και εστιάζει σε μια ηθοποιό που έχει κάνει πολλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το όνειρό της περιλαμβάνει τη δημιουργία οικογένειας αλλά και την απόκτηση ενός Όσκαρ. Υπερφυσικές δυνάμεις όμως την καταδιώκουν και μια δυσοίωνη φιγούρα τις δημιουργεί προβλήματα στην προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί. Η ψυχική της ισορροπία βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού και ακόμη και ο σύζυγός της δεν πιστεύει ότι κάποιος παίζει περίεργα παιχνίδια μαζί της. Με φανερές επιρροές και έμπνευση από το κλασικό θρίλερ του Ρομάν Πολάνσκι «Το Μωρό Της Ρόζμαρι», το “American Horror Story: Delicate” υπόσχεται να μας στοιχειώσει!Στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TVΒρισκόμαστε στη Ρώμη του 1971. Η Μάργκαρετ είναι μια νεαρή Αμερικανίδα που φθάνει στη Ρώμη προκειμένου να αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία της Eκκλησίας. Σταδιακά όμως ανακαλύπτει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο άσπιλα όσο δείχνουν, αντίθετα, πίσω από το θεοσεβούμενο πρόσωπο της μονής στην οποία θα ενταχθεί εξυφαίνεται μια μεγάλη συνωμοσία. Όπως αποδεικνύεται, οι σατανικοί ρασοφόροι ανώτεροί της την προορίζουν για να φέρει στον κόσμο τον Αντίχριστο.Το πρίκουελ της Προφητείας (1976) είναι εντυπωσιακό και υποβλητικό και καταφέρνει να δημιουργήσει ατμόσφαιρα απόλυτου τρόμου. Πρωταγωνιστεί η πολύ καλή Nell Tiger Free και σκηνοθετεί η τηλεοπτικά έμπειρη Arkasha Stevenson. Πρέπει να το δεις για να το πιστέψεις...Αποκλειστικά στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.Ο ενοχλητικός και υπέροχος Σκαθαροζούμης έχει γράψει ιστορία στο σύμπαν του φανταστικού κινηματογράφου. Στην κωμική ταινία τρόμου που δημιούργησε ο Tim Burton το 1988, η Μπάρμπαρα (Τζίνα Ντέιβις) και ο Άνταμ (Άλεκ Μπάλντουιν) είναι ένα νεαρό ζευγάρι που σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Μετά από αυτό όμως δεν μένουν ήσυχοι στον άλλο κόσμο αλλά στοιχειώνουν το σπίτι στο οποίο έμεναν όταν ήταν ακόμη ζωντανοί. Δυστυχώς γι΄ αυτούς, πολύ σύντομα καταφθάνουν από τη Νέα Υόρκη οι νέοι ένοικοι και τους χαλούν την ησυχία. Καθώς οι προσπάθειές των φαντασμάτων να διώξουν την ανεπιθύμητη οικογένεια αποτυγχάνουν, ζητούν τη συνδρομή του Σκαθαροζούμη (Michael Keaton), ενός βιο-εξορκιστή, που υπόσχεται πως θα διώξει τους καινούργιους ενοίκους αλλά μάλλον δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα προσπαθεί να λύσει. Η ταινία είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Tim Burton και βρίσκεται αποκλειστικά στο Vodafone TV και για να μας διασκεδάσει αλλά και να μας προετοιμάσει για το δεύτερο μέρος που ήδη παίζεται στους κινηματογράφους.Το cult εμβληματικό horror franchise "Evil Dead" του Sam Raimi κάνει μια καινούργια αρχή και φέρνει στις οθόνες μας ένα θρίλερ για γερά νεύρα. Η Beth επισκέπτεται τη μεγαλύτερη αδερφή της, που μεγαλώνει μόνη της τρία παιδιά σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Λος Άντζελες. Η επανένωση των δύο αποξενωμένων αδερφών όμως θα είναι ιδιαίτερα ταραχώδης. Οι δύο τους θα ανακαλύψουν ένα βιβλίο που «γεννά» δαίμονες, θα έρθουν αντιμέτωπες με μια φρικιαστική εκδοχή της μητρότητας, και θα μπουν σε μία αρχέγονη μάχη επιβίωσης. Η Ellie και η γλυκύτατη οικογένειά της υποδέχονται μια σατανική οντότητα και ο τρόμος εισβάλλει από παντού.Η σκηνοθεσία είναι του Lee Cronin και στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher, και Alyssa Sutherland.Αποκλειστικά στο Vodafone TV.Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 25+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, E! NICKELODEON κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Warner Bros, Disney+, Viaplay και φυσικά το αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ.Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή. Επιπλέον, με κάθε νέα σύνδεση αποκτούμε το νέο TV3 Android αποκωδικοποιητή με ανανεωμένο εύχρηστο μενού για να βρίσκουμε εύκολα και απλά αυτό που θέλουμε να παρακολουθήσουμε.