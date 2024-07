Συναρπαστικό καλοκαίρι στη μικρή οθόνη

Sponsored ContentΗ ζωή το καλοκαίρι μπορεί να γίνει εξαιρετικά απολαυστική με σειρές και ταινίες για κάθε γούστο. Χορός, αγωνία, δράση και τρόμος εναλλάσσονται στην μικρή οθόνη με τις προτάσεις του Vodafone TV που επιλέγει ό,τι νέο και πιο hot υπάρχει. Από το The Bear season 3, το The Veil και το Under the Bridge, μέχρι το The First Omen και το Fantasmas ανακαλύπτουμε όλες τις διαθέσιμες σειρές και ταινίες από τους μεγαλύτερους δημιουργούς περιεχομένου, ΗΒΟ, Disney+, Warner και Viaplay, και οι διακοπές ξεκινούν από τη βεράντα και το σαλόνι μας. Φώτα, κάμερα, πάμε!Την έχουν αποκαλέσει γαστρονομικό δράμα, μια από τις καλύτερες σειρές της τηλεόρασης, αριστουργηματική, και πολλά ακόμη. Ο λόγος για το The Bear του FX, τη σειρά που έχει κερδίσει το κοινό και τους κριτικούς και έχει στο επίκεντρό της την προσπάθεια για να κατακτήσει κάποιος αυτό που αγαπά.Τώρα, στην τρίτη σεζόν η καθημερινή μάχη στην κουζίνα του εστιατορίου κορυφώνεται καθώς ο Carmy στοχεύει εμμονικά στην απόκτηση ενός αστεριού Μισελέν και πιέζει τον εαυτό του αλλά και όλους τους υπόλοιπους αναζητώντας τη γαστρονομική τελειότητα. Παρόλο που όλοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους οι εντάσεις είναι συνεχείς και οι ισορροπίες κλονίζονται.Ο νέος κύκλος θα είναι διαθέσιμος από 17 Ιουλίου στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV.To κατασκοπικό θρίλερ The Veil του FX εξερευνά την ιδιόρρυθμη και γεμάτη ένταση σχέση μεταξύ δύο γυναικών που παίζουν ένα θανάσιμο παιχνίδι αλήθειας και ψέματος στη διαδρομή από την Κωνσταντινούπολη προς Παρίσι και Λονδίνο. Η μία κρύβει ένα μυστικό και η άλλη έχει ως αποστολή να το αποκαλύψει πριν χαθούν χιλιάδες ζωές.Στο μεταξύ, η CIA στην ΗΠΑ και η Γενική Διεύθυνση Εξωτερικής Ασφάλειας στη Γαλλία πρέπει να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους, όσο δύσκολο και αν φαίνεται αυτό, και να συνεργαστούν για να αποτρέψουν μια πιθανή καταστροφή πριν να είναι αργά. Πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Έμμυ Ελίζαμπεθ Μος και η Γιούμνα Μάργουαν.Στριμάρει στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV. Διαθέσιμα όλα τα επεισόδιαΗ σειρά των Quinn Shepard και Samir Mehta, βασίζεται στο ομότιτλο μπεστ σέλερ της Ρεμπέκα Γκόντφρεϊ, και αφηγείται την αληθινή ιστορία της 14χρονης Ρίνα Βερκ, η οποία το 1997 πήγε σε ένα πάρτι και δεν επέστρεψε ποτέ. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε νεκρή στη γέφυρα Craigflower της Βρετανικής Κολομβίας, έχοντας ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου από μια ομάδα εφήβων. Τι οδήγησε στον φόνο;Η Βερκ είχε κακές σχέσεις με την οικογένειά της και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να γίνει αποδεκτή από τις συνομήλικές της που είχαν δημιουργήσει μια γυναικεία συμμορία. Από εκεί και μετά πολλά είναι αυτά που θα συμβούν καθώς το έγκλημα φαίνεται να έχει πολλά πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία είναι το bullying και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Η Λίλυ Γκλάνστοουν ερμηνεύει συγκλονιστικά την Καμ, μια αστυνομικό που κατά τη διάρκεια της διερεύνησης βρίσκει πως έχει κοινά σημεία με το θύμα.Διαθέσιμα όλα τα επεισόδια στο Disney+ μέσα από το Vodafone TV.Ο Χούλιο Τόρρες ψάχνει να βρει το χαμένο του χρυσό σκουλαρίκι σε σχήμα στρειδιού και περιστρέφει ένα καλειδοσκόπιο χρωμάτων και σουρεαλισμού, δείχνοντάς μας μια ονειρική εκδοχή της Νέας Υόρκης γεμάτη με απίστευτους χαρακτήρες. Ένα κλαμπ για γκέι χάμστερ. μια εταιρεία «ασώματων υπηρεσιών» που υπόσχεται στους πελάτες της να «απαλλαγούν από το βάρος του να έχουν σώμα» και πολλά ακόμη συμβαίνουν στη νέα κωμική σειρά φαντασίας δια χειρός ΗΒΟ.Στην ουσία το Fantasmas συνδυάζει ιστορίες ανθρώπων που αναζητούν νόημα, σκοπό και σύνδεση σε έναν όλο και πιο απομονωμένο κόσμο. Σε όλα αυτά προσθέστε και την Έμα Στόουν σε ένα ρόλο έκπληξη και θα έχετε την πιο ιδιοσυγκρασιακή σειρά της χρονιάς!Αποκλειστικά στο Vodafone TV.Η ταινία που κλείνει την τριλογία του πιο διάσημου στρίπερ της μεγάλης οθόνης, διαθέτει ένα πρωταγωνιστικό καστ που μαγνητίζει, άφθονο ρομαντισμό, μπόλικη σασπένς, πολύ χορό και πολύ θέαμα. Αυτή τη φορά ο «Magic» Μάικ Λέιν μετά από μια μακρά παύση θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να ανέβει ξανά στη σκηνή, ακολουθώντας μια πλούσια κοσμική κυρία η οποία τον δελεάζει με μια προσφορά την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί.Το ερώτημα είναι αν μπορέσει αυτός και η ομάδα των καυτών νέων χορευτών που έχει στη διάθεσή του να ετοιμάσουν ένα επικό στριπ σόου που δεν έχει ξαναγίνει. Τσάνινγκ Τέιιτουμ και Σάλμα Χάγιεκ χορεύουν καθηλωτικά τον Τελευταίο χορό!Διαθέσιμο στο Vodafone TV.Βρισκόμαστε στη Ρώμη του 1971. Μια νεαρή Αμερικανίδα, η Μάργκαρετ, ετοιμάζεται να αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία της Eκκλησίας, όταν ανακαλύπτει ότι πίσω από το θεοσεβούμενο πρόσωπο της μονής στην οποία θα ενταχθεί εξυφαίνεται μια μεγάλη συνωμοσία με τη γέννηση του Κακού.Το πρίκουελ της Προφητείας (1976) είναι εντυπωσιακό και υποβλητικό και καταφέρνει να δημιουργήσει ατμόσφαιρα απόλυτου τρόμου. Πρωταγωνιστεί η πολύ καλή Νελ Τάιγκερ Φρι.Αποκλειστικά στο Disney+ και μέσα από το Vodafone TV.Το Vodafone TV προσφέρει μια ποικιλία από 25+ κανάλια όπως HISTORY, NATIONAL GEOGRAPHIC, E! NICKELODEON κ.λπ., και πρόσβαση σε έναν πλούσιο on demand κατάλογο ταινιών και σειρών από τους διασημότερους δημιουργούς περιεχομένου όπως Warner Bros, Disney+, Viaplay και φυσικά το αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ.Μπορούμε να αποκτήσουμε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps απολαμβάνοντας όλο το πλούσιο περιεχόμενο του Vodafone TV και υπερυψηλές ταχύτητες σε προνομιακή τιμή.