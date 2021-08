Μέσα στο 2023 το επόμενο Fast & Furious

Οι φίλοι των επιτυχημένων κινηματογραφικών ταινιών «Fast & Furious» θα πρέπει να περιμένουν έως το 2023 για την προβολή του 10ου επεισοδίου.





Όταν το 2001 βγήκε στις αίθουσες το «The Fast and the Furious» κανείς δεν φανταζόταν την τεράστια εμπορική επιτυχία που θα είχε, ενώ παράλληλα έφερε στο προσκήνιο την drag race κουλτούρα, που ισορροπεί στα όρια της ταχύτητας και του νόμουΈκτοτε έχουν περάσει 20 χρόνια και οι πρωταγωνιστές παραμένουν σχεδόν οι ίδιοι, πέραν της τραγικής απώλειας του Paul Walker, ενώ οι περιπέτειες τους έχουν προχωρήσει σε άλλο επίπεδο, καθώς εμπλέκονται ακόμα και στην αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων. Μιλάμε για άλλο επίπεδο.Οι πολυπληθείς λάτρεις των συγκεκριμένων ταινιών θα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι, καθώς σύμφωνα με τον βασικό πρωταγωνιστή Vin Diesel (Dominic Toretto) τον Ιανουάριο του 2022 θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα του «Fast and Furious 10» που ουσιαστικά θα χωρίζεται σε δύο μέρη, Part 1 και Part 2.Πίσω από την κάμερα θα βρίσκεται και πάλι ο Justin Lin, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει πέντε από τις εννέα συνολικά ταινίες του «F&F», ενώ προς το παρόν δεν γνωρίζουμε την υπόθεση. Δημοσιεύματα από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού αναφέρουν ότι πιθανόν να επιστρέψει στο καστ ο Jason Statham, όχι όμως και ο Dwayne Johnson που αποφάσισε να μην συμμετέχει στις δύο τελευταίες ταινίες της σειράς. Τέλος να αναφέρουμε ότι το franchise του Fast & Furious έχει ξεπεράσει παγκοσμίως τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις στο box office.