«Ο νονός της AI» προειδοποιεί: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο σε 3 χρόνια
«Ο νονός της AI» προειδοποιεί: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο σε 3 χρόνια
Ο νομπελίστας Τζέφρι Χίντον αναθεωρεί τις προβλέψεις του και προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεπεράσει τον άνθρωπο πολύ νωρίτερα από όσο υπολόγιζε
Μια ιδιαίτερα δυσοίωνη προειδοποίηση για το μέλλον της ανθρωπότητας και την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης διατυπώνει ο Τζέφρι Χίντον, ο επιστήμονας που έχει χαρακτηριστεί «νονός της AI» και τιμήθηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 2024. Ο 78χρονος ερευνητής παραδέχεται ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις του για τους κινδύνους της τεχνολογίας ήταν αρκετά πιο αισιόδοξες, καθώς πλέον θεωρεί ότι η στιγμή κατά την οποία τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα ξεπεράσουν τις ανθρώπινες δυνατότητες ενδέχεται να βρίσκεται πολύ πιο κοντά από όσο πίστευε.
Η ανησυχία του ενισχύθηκε μετά τις διαλέξεις του Πολ Κριστιάνο, ιδρυτή του Alignment Research Center, στο Τορόντο του Καναδά. Ο τελευταίος εκτιμά ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσει τον έλεγχο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για την ανθρωπότητα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η ανησυχία του ενισχύθηκε μετά τις διαλέξεις του Πολ Κριστιάνο, ιδρυτή του Alignment Research Center, στο Τορόντο του Καναδά. Ο τελευταίος εκτιμά ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσει τον έλεγχο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για την ανθρωπότητα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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