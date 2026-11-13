Πέντε γενιές της ίδιας οικογένειας γεννήθηκαν την ίδια ημέρα: Το ρεκόρ Guinness που καλύπτει 118 χρόνια

Μια απίστευτη οικογενειακή σύμπτωση, που εκτείνεται σε διάστημα 118 ετών, οδήγησε μια αμερικανική οικογένεια στα Ρεκόρ Guinness. Πέντε διαδοχικές γενιές της οικογένειας Μπελ και Χάρλοου έχουν γεννηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, με τον ερχομό του μικρού Άρθουρ Μπελ το 2025 να συμπληρώνει την ξεχωριστή αλυσίδα.Η ιστορία ξεκίνησε το 1907, όταν γεννήθηκε ο Γουίλμπερ Χάρλοου. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1949 ήρθε στον κόσμο η κόρη του, Άντι Χάρλοου, ενώ 23 χρόνια αργότερα, την ίδια ημερομηνία, γεννήθηκε ο γιος της, Ντόναλντ «Φρεντ» Χάρλοου. Η παράδοση συνεχίστηκε το 1997 με τη γέννηση της Έμα Μπελ, κόρης του Φρεντ, επίσης στις 14 Σεπτεμβρίου. Το πέμπτο και καθοριστικό μέλος της οικογενειακής αλυσίδας ήταν ο γιος της, Άρθουρ, ο οποίος γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2025.