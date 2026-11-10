Οι εκπομπές άνθρακα μειώθηκαν το 2026: Οι λόγοι, όμως, δεν είναι απαραιτήτως καλοί

Οι εκπομπές ρύπων από ορυκτά καύσιμα αναμένεται να μειωθούν κατά 0,4% το 2026, σύμφωνα με νέα έρευνα του Global Carbon Project. Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει την τάση της περιόδου 2019-2025, κατά την οποία οι παγκόσμιες εκπομπές αυξάνονταν κατά μέσο όρο 0,8% ετησίως.Αν και η στροφή προς την ηλιακή και αιολική ενέργεια παίζει σημαντικό ρόλο, ο κύριος παράγοντας για τη φετινή υποχώρηση είναι οι αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.Η έκθεση αποκάλυψε ότι 59 χώρες κατάφεραν να μειώσουν τις εκπομπές τους σε σύγκριση με το 2019, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική τους ανάπτυξη. Στις ΗΠΑ, οι οποίες ευθύνονται για το 13% των παγκόσμιων εκπομπών, η παραγωγή άνθρακα αναμένεται να υποχωρήσει κατά 1,3%. Ακόμη και η Κίνα, ο μεγαλύτερος ρυπαντής παγκοσμίως, παρουσιάζει μείωση της τάξης του 0,9% για το 2026.Παρά τις θετικές αυτές μετρήσεις, το Global Carbon Budget υπολογίζει ότι η καύση ορυκτών καυσίμων θα παράγει φέτος 38,2 δισεκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια καλύπτεται κατά 2/3 από ανανεώσιμες πηγές και ηλεκτρικά οχήματα, όμως οι ρυθμοί ανάπτυξής τους δεν είναι ακόμη αρκετά ταχείς ώστε να διασφαλίσουν μια μόνιμη πτωτική πορεία. Την ίδια στιγμή, η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα φτάνει τα 427,7 ppm, ενώ οι αποψιλώσεις των δασών προσθέτουν επιπλέον 500 εκατομμύρια τόνους εκπομπών.