«Τα έχω δοκιμάσει όλα, αυτός είναι ο φθηνότερος τρόπος ζωής»: Πούλησε τα πάντα και ζει εδώ και 5 χρόνια σε ένα πλωτό σπίτι που του κόστισε μόλις 2.200 ευρώ
«Τα έχω δοκιμάσει όλα, αυτός είναι ο φθηνότερος τρόπος ζωής»: Πούλησε τα πάντα και ζει εδώ και 5 χρόνια σε ένα πλωτό σπίτι που του κόστισε μόλις 2.200 ευρώ
Έχει αντλία νερού, ζεστό ντους και πρόσβαση σε δημόσιες μαρίνες, ενώ υποστηρίζει ότι η ζωή πάνω στο νερό είναι η οικονομικότερη επιλογή από όσες έχει δοκιμάσει
Την ώρα που το κόστος στέγασης αυξάνεται και όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για να περιορίσουν τα έξοδά τους, ο Martin Haseman στις ΗΠΑ έχει επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Εδώ και πέντε χρόνια ζει πάνω σε ένα αυτοσχέδιο πλωτό σπίτι στον ποταμό Τενεσί, χωρίς να πληρώνει ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο, έχοντας καταφέρει να διαμορφώσει μια καθημερινότητα με ελάχιστες οικονομικές υποχρεώσεις.
Ο Αμερικανός έχει δοκιμάσει αρκετούς διαφορετικούς τρόπους ζωής στην προσπάθειά του να περιορίσει τα έξοδα κατοικίας. Έζησε σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, σε βαν, αλλά και σε ιστιοπλοϊκό, προτού καταλήξει ότι η ζωή στο νερό είναι αυτό που πραγματικά αναζητούσε. Το σημαντικότερο πρόβλημα στις προηγούμενες επιλογές του ήταν ότι δυσκολευόταν να βρει σημεία όπου θα μπορούσε να παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να πληρώνει για τη στάθμευση ή τη φιλοξενία του.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ο Αμερικανός έχει δοκιμάσει αρκετούς διαφορετικούς τρόπους ζωής στην προσπάθειά του να περιορίσει τα έξοδα κατοικίας. Έζησε σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, σε βαν, αλλά και σε ιστιοπλοϊκό, προτού καταλήξει ότι η ζωή στο νερό είναι αυτό που πραγματικά αναζητούσε. Το σημαντικότερο πρόβλημα στις προηγούμενες επιλογές του ήταν ότι δυσκολευόταν να βρει σημεία όπου θα μπορούσε να παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να πληρώνει για τη στάθμευση ή τη φιλοξενία του.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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