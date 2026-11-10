«Τα έχω δοκιμάσει όλα, αυτός είναι ο φθηνότερος τρόπος ζωής»: Πούλησε τα πάντα και ζει εδώ και 5 χρόνια σε ένα πλωτό σπίτι που του κόστισε μόλις 2.200 ευρώ