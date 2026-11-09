Ισπανία: Δούλευε για τέσσερις, κατέρρευσε ψυχολογικά και αποζημιώνεται με 68.000 ευρώ

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Μια δημόσια υπάλληλος στην Ισπανία θα λάβει αποζημίωση 68.000 ευρώ, καθώς η υπερβολική επιβάρυνση στην εργασία της είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει αγχώδη-καταθλιπτική διαταραχή. Το δικαστήριο έκρινε ότι το Τμήμα Δικαιοσύνης της βασκικής κυβέρνησης δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της εργαζόμενης.Σύμφωνα με την El Correo, η γυναίκα αναγκάστηκε για μήνες να αναλάβει, πέρα από τα δικά της καθήκοντα, τις αρμοδιότητες τριών ακόμη συναδέλφων της. Η συσσώρευση εργασιών επιβάρυνε σημαντικά την καθημερινότητά της, με συνέπειες που αποδείχθηκαν σοβαρές για την υγεία της.Ανέλαβε τις αρμοδιότητες τριών συναδέλφωνΗ υπάλληλος εργαζόταν από τον Απρίλιο του 2017 σε δικαστική υπηρεσία στην πόλη Μπεργκάρα, στην επαρχία Γκιπούθκοα της Χώρας των Βάσκων. Τον Ιούνιο του 2018, τρεις από τους τέσσερις εργαζομένους που κάλυπταν θέσεις διαχείρισης και διεκπεραίωσης υποθέσεων αποχώρησαν. Οι θέσεις τους καλύφθηκαν από προσωρινούς υπαλλήλους χωρίς προηγούμενη εμπειρία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να αναλάβει μεγάλο μέρος των εκκρεμοτήτων, αλλά και την εκπαίδευση, την επίβλεψη και την υποστήριξη των νέων συναδέλφων της.Οι αρμοδιότητές της περιλάμβαναν αστικές υποθέσεις, όπως οικογενειακές διαφορές και ζητήματα δικαστικής συμπαράστασης, αλλά και ποινικές διαδικασίες. Η κατάσταση άρχισε να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του δικαστηρίου. Τόσο η δικαστής όσο και η δικαστική γραμματέας απευθύνθηκαν στο αρμόδιο υπουργείο της βασκικής κυβέρνησης και στο Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας των Βάσκων, ζητώντας ενίσχυση του προσωπικού και οργανωτικές παρεμβάσεις. Η επιθεώρηση εργασίας διαπίστωσε αύξηση κατά 118% στον όγκο των εκκρεμών υποθέσεων, ενώ οι καθυστερήσεις έφταναν τους τρεις με τέσσερις μήνες. Το πρόβλημα επηρέαζε ακόμη και ευαίσθητες υποθέσεις, που αφορούσαν κρατούμενους και μέτρα προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.Η δικαστική απόφαση και η αποζημίωση των 68.000 ευρώΗ ίδια είχε προειδοποιήσει τη διοίκηση ότι η κατάσταση είχε αρχίσει να επηρεάζει και την προσωπική της ζωή. Σε έγγραφη διαμαρτυρία της ανέφερε ότι εργαζόταν πολλές επιπλέον ώρες και αισθανόταν «σωματικά και ψυχικά εξαντλημένη». Ο γιατρός της τής συνέστησε να λάβει αναρρωτική άδεια, ωστόσο αρχικά δίστασε, καθώς δεν ήθελε να επιδεινώσει περαιτέρω τη λειτουργία της δικαστικής υπηρεσίας. Τελικά, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και χρειάστηκε να ακολουθήσει θεραπεία. Παρέμεινε σε αναρρωτική άδεια για έναν χρόνο, από τον Μάιο του 2021 έως τον Μάιο του 2022.Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, η βασκική κυβέρνηση αρνήθηκε ότι είχε παραβιάσει τις υποχρεώσεις της. Υποστήριξε ότι οι κενές θέσεις καλύφθηκαν μέσω της διαθέσιμης δεξαμενής προσωπικού και αμφισβήτησε ότι οι δυσκολίες των προσωρινών υπαλλήλων δικαιολογούσαν την ανάληψη πρόσθετων καθηκόντων από την εργαζόμενη. Η υπεράσπιση της υπαλλήλου, από την άλλη πλευρά, υπογράμμισε ότι δεν υπήρξαν οι απαραίτητες οργανωτικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό του φόρτου εργασίας.Τελικά, το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων του Δικαστηρίου Πρώτου Βαθμού της Βιτόρια έκρινε ότι η διοίκηση δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της για την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της εργαζόμενης. Ως αποτέλεσμα, καταδίκασε το Τμήμα Δικαιοσύνης της βασκικής κυβέρνησης να της καταβάλει 68.000 ευρώ ως αποζημίωση για την προσωπική και ηθική βλάβη που υπέστη.