Πατέρας αγόρασε μετοχές της Microsoft για τον γιο του το 1992, αλλά τις ξέχασε: Τρεις δεκαετίες μετά δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη
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Πατέρας αγόρασε μετοχές της Microsoft για τον γιο του το 1992, αλλά τις ξέχασε: Τρεις δεκαετίες μετά δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη

Μία επένδυση μόλις 1.200 δολαρίων σε μετοχές της Microsoft το 1992 μετατράπηκε σε μια μικρή περιουσία άνω των 300.000 δολαρίων, χάρη στη δύναμη του χρόνου

Πατέρας αγόρασε μετοχές της Microsoft για τον γιο του το 1992, αλλά τις ξέχασε: Τρεις δεκαετίες μετά δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη
Ορισμένες επιχειρηματικές κινήσεις αποκτούν απρόσμενα μεγάλη αξία με την πάροδο των ετών. Στις αρχές της δεκαετίας του '90, την εποχή που ο τεχνολογικός κόσμος υποδεχόταν τα Windows 3.1, ένας πατέρας αποφάσισε να διαθέσει 1.200 δολάρια για την αγορά μετοχών της Microsoft στο όνομα του γιου του.

Όλο αυτό, που ξεκίνησε ως μια απλή και συμβολική κίνηση, εξελίχθηκε σε επενδυτικό θρίαμβο, ο οποίος όμως ήρθε στο φως μετά από τρεις δεκαετίες.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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