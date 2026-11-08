Διέσχισε την Ισπανία περπατώντας σε ευθεία γραμμή: 1.100 χιλιόμετρα σε σχεδόν 45 ημέρες, κοιμόταν σε αιώρα όπου έβρισκε
Διέσχισε την Ισπανία περπατώντας σε ευθεία γραμμή: 1.100 χιλιόμετρα σε σχεδόν 45 ημέρες, κοιμόταν σε αιώρα όπου έβρισκε
Ο 25χρονος Ραούλ Βαλδεκάντος ξεκίνησε από την Αστούριας στις 18 Σεπτεμβρίου και έφτασε στην Αλμουνιέκαρ της Γρανάδα στις 31 Οκτωβρίου
Ένα εγχείρημα που απαιτούσε επιμονή, σωματική αντοχή και αρκετή προσαρμοστικότητα ολοκλήρωσε ο Ραούλ Βαλδεκάντος, ένας νεαρός από τη Βαλένθια, ο οποίος διέσχισε την Ιβηρική Χερσόνησο πεζός, μόνος και ακολουθώντας μια διαδρομή σε ευθεία γραμμή.
Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο ίδιος είναι ο πρώτος Ισπανός που κατάφερε να ολοκληρώσει μια τέτοια προσπάθεια. Ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου από την Αστούριας, με τελικό προορισμό την Αλμουνιέκαρ, στην επαρχία της Γρανάδα, όπου έφτασε στις 31 Οκτωβρίου. Στο διάστημα αυτό διήνυσε περισσότερα από 1.100 χιλιόμετρα, χρειάζοντας σχεδόν 45 ημέρες για να φτάσει στον στόχο του. «Ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου», δήλωσε ο ίδιος στο 20minutos, περιγράφοντας μια περιπέτεια που κάθε άλλο παρά εύκολη αποδείχθηκε.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο ίδιος είναι ο πρώτος Ισπανός που κατάφερε να ολοκληρώσει μια τέτοια προσπάθεια. Ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου από την Αστούριας, με τελικό προορισμό την Αλμουνιέκαρ, στην επαρχία της Γρανάδα, όπου έφτασε στις 31 Οκτωβρίου. Στο διάστημα αυτό διήνυσε περισσότερα από 1.100 χιλιόμετρα, χρειάζοντας σχεδόν 45 ημέρες για να φτάσει στον στόχο του. «Ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που έχω αντιμετωπίσει στη ζωή μου», δήλωσε ο ίδιος στο 20minutos, περιγράφοντας μια περιπέτεια που κάθε άλλο παρά εύκολη αποδείχθηκε.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα