Ξυλοκόπησε ποδηλάτη επειδή χτύπαγε το κουδουνάκι στην κίνηση: Κινδυνεύει να χάσει την όρασή του από το ένα μάτι
Ξυλοκόπησε ποδηλάτη επειδή χτύπαγε το κουδουνάκι στην κίνηση: Κινδυνεύει να χάσει την όρασή του από το ένα μάτι
Δύο χειρουργικές επεμβάσεις δεν έχουν αποκαταστήσει την όραση του Laurent Nyssem στο αριστερό του μάτι, μετά την επίθεση που δέχτηκε από οδηγό στις Βρυξέλλες
Ένα περιστατικό οδικής βίας με σοβαρές συνέπειες για την υγεία του κατήγγειλε ο ποδηλάτης Laurent Nyssen, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από οδηγό βαν στη συνοικία Σχααρμπέκ των Βρυξελλών, με αφορμή μια διαφωνία για αυτοκίνητα που είχαν καταλάβει τον ποδηλατόδρομο. Ο ίδιος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και σοβαρή βλάβη στο αριστερό μάτι, με τους γιατρούς να φοβούνται ότι ενδέχεται να μην ανακτήσει ποτέ την όρασή του.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, περίπου στις 18:45, στην οδό Koninklijke Sinte-Mariastraat. Ο Nyssen είχε βγει με το ποδήλατό του για να παραλάβει ένα δέμα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με οδηγούς που είχαν μπλοκάρει τη λωρίδα ποδηλάτων. Όπως περιέγραψε στο βελγικό μέσο ενημέρωσης Bruzz, η κυκλοφορία ήταν ιδιαίτερα πυκνή και ο ίδιος χρησιμοποίησε το κουδούνι του για να ειδοποιήσει τους οδηγούς που είχαν καταλάβει τον χώρο των ποδηλατών. Ένας οδηγός βαν που κινούνταν πίσω του αντέδρασε έντονα.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, περίπου στις 18:45, στην οδό Koninklijke Sinte-Mariastraat. Ο Nyssen είχε βγει με το ποδήλατό του για να παραλάβει ένα δέμα, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με οδηγούς που είχαν μπλοκάρει τη λωρίδα ποδηλάτων. Όπως περιέγραψε στο βελγικό μέσο ενημέρωσης Bruzz, η κυκλοφορία ήταν ιδιαίτερα πυκνή και ο ίδιος χρησιμοποίησε το κουδούνι του για να ειδοποιήσει τους οδηγούς που είχαν καταλάβει τον χώρο των ποδηλατών. Ένας οδηγός βαν που κινούνταν πίσω του αντέδρασε έντονα.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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