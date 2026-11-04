Οι 5 χώρες που η AI θεωρεί ασφαλέστερες σε περίπτωση παγκόσμιας καταστροφής
Οι 5 χώρες που η AI θεωρεί ασφαλέστερες σε περίπτωση παγκόσμιας καταστροφής
Γεωγραφική απομόνωση, φυσικοί πόροι και ενεργειακή αυτονομία συνθέτουν τη λίστα με τις χώρες που εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ακραίες κρίσεις
Αν μια παγκόσμια κρίση άλλαζε μέσα σε λίγες ημέρες την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η γεωγραφική θέση, η πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα και η ενεργειακή επάρκεια θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικοί παράγοντες επιβίωσης. Μια αξιολόγηση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ξεχωρίζει 5 χώρες που συγκεντρώνουν σημαντικά πλεονεκτήματα απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Στη λίστα βρίσκονται η Νέα Ζηλανδία, η Ισλανδία, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Φινλανδία. Κάθε μία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, από τη γεωγραφική απομόνωση και τους φυσικούς πόρους μέχρι τις οργανωμένες υποδομές και την ικανότητα να καλύπτει βασικές ανάγκες του πληθυσμού της.
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Στη λίστα βρίσκονται η Νέα Ζηλανδία, η Ισλανδία, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Φινλανδία. Κάθε μία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, από τη γεωγραφική απομόνωση και τους φυσικούς πόρους μέχρι τις οργανωμένες υποδομές και την ικανότητα να καλύπτει βασικές ανάγκες του πληθυσμού της.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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