Οι 5 χώρες που η AI θεωρεί ασφαλέστερες σε περίπτωση παγκόσμιας καταστροφής
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Οι 5 χώρες που η AI θεωρεί ασφαλέστερες σε περίπτωση παγκόσμιας καταστροφής

Γεωγραφική απομόνωση, φυσικοί πόροι και ενεργειακή αυτονομία συνθέτουν τη λίστα με τις χώρες που εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ακραίες κρίσεις

Οι 5 χώρες που η AI θεωρεί ασφαλέστερες σε περίπτωση παγκόσμιας καταστροφής
Αν μια παγκόσμια κρίση άλλαζε μέσα σε λίγες ημέρες την καθημερινότητα δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η γεωγραφική θέση, η πρόσβαση σε νερό και τρόφιμα και η ενεργειακή επάρκεια θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικοί παράγοντες επιβίωσης. Μια αξιολόγηση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ξεχωρίζει 5 χώρες που συγκεντρώνουν σημαντικά πλεονεκτήματα απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Στη λίστα βρίσκονται η Νέα Ζηλανδία, η Ισλανδία, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Φινλανδία. Κάθε μία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, από τη γεωγραφική απομόνωση και τους φυσικούς πόρους μέχρι τις οργανωμένες υποδομές και την ικανότητα να καλύπτει βασικές ανάγκες του πληθυσμού της.


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