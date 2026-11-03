Γκουστάβ: Ο κροκόδειλος-εφιάλτης που φέρεται να σκότωσε 300 ανθρώπους και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη

Από τις πρώτες επιθέσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τον θάνατό του, η ιστορία του συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα