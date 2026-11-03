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Γκουστάβ: Ο κροκόδειλος-εφιάλτης που φέρεται να σκότωσε 300 ανθρώπους και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη
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Γκουστάβ: Ο κροκόδειλος-εφιάλτης που φέρεται να σκότωσε 300 ανθρώπους και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη

Από τις πρώτες επιθέσεις στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μέχρι τις ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τον θάνατό του, η ιστορία του συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα

Γκουστάβ: Ο κροκόδειλος-εφιάλτης που φέρεται να σκότωσε 300 ανθρώπους και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη
Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά κεφάλαια της άγριας ζωής στην Αφρική συνδέεται με έναν τεράστιο κροκόδειλο του Νείλου, ο οποίος απέκτησε το όνομα Γκουστάβ και έγινε ο φόβος των κατοίκων στο Μπουρούντι. Για δεκαετίες, οι ιστορίες γύρω από τη δράση του πολλαπλασιάζονταν, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για 300 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στα σαγόνια του. Ωστόσο, πίσω από τον τρομακτικό μύθο κρύβεται μια υπόθεση με πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Ο Γκουστάβ φέρεται να κινούνταν κυρίως στην περιοχή του ποταμού Ρουζίτζι και στις βόρειες όχθες της λίμνης Τανγκανίκα. Οι πρώτες αναφορές για θανατηφόρες επιθέσεις στην περιοχή χρονολογούνται από το 1987, ενώ η φήμη του γιγαντιαίου ερπετού εξαπλώθηκε ιδιαίτερα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές των 2000s.


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