Βρετανός πρώην υπουργός μεταφορών πήρε πρόστιμο για χρήση κινητού ενώ οδηγούσε: «Έβλεπα τους χάρτες» δηλώνει

Πρόστιμο 430 λιρών και έξι βαθμούς ποινής στην άδειά του έλαβε ο Βρετανός βουλευτής Τζορτζ Φρίμαν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έλεγχε την εφαρμογή πλοήγησης Waze ενώ οδηγούσε