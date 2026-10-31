Αμερικανός πηγαίνει στη δουλειά... πετώντας μέσα σε 20 λεπτά: «Η πιο κουλ μετακίνηση»
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Αμερικανός πηγαίνει στη δουλειά... πετώντας μέσα σε 20 λεπτά: «Η πιο κουλ μετακίνηση»

28χρονος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο Κολοράντο γλιτώνει την κίνηση, πετώντας καθημερινά προς τη δουλειά του με ένα παραμοτέρ

Αμερικανός πηγαίνει στη δουλειά... πετώντας μέσα σε 20 λεπτά: «Η πιο κουλ μετακίνηση»
Ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι καθημερινά αντιμετωπίζουν το μποτιλιάρισμα και τα νεύρα στους δρόμους, ένας 28χρονος Αμερικανός βρήκε τον πιο πρωτότυπο τρόπο να φτάνει στο γραφείο του.

Ο Τζέικομπ Χάτζλερ, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο Κολοράντο των ΗΠΑ, απογειώνεται έξω από το σπίτι του και προσγειώνεται απευθείας στο αεροδρόμιο όπου εργάζεται, χρησιμοποιώντας ένα παραμοτέρ.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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