Αμερικανός πηγαίνει στη δουλειά... πετώντας μέσα σε 20 λεπτά: «Η πιο κουλ μετακίνηση»
Αμερικανός πηγαίνει στη δουλειά... πετώντας μέσα σε 20 λεπτά: «Η πιο κουλ μετακίνηση»
28χρονος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο Κολοράντο γλιτώνει την κίνηση, πετώντας καθημερινά προς τη δουλειά του με ένα παραμοτέρ
Ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι καθημερινά αντιμετωπίζουν το μποτιλιάρισμα και τα νεύρα στους δρόμους, ένας 28χρονος Αμερικανός βρήκε τον πιο πρωτότυπο τρόπο να φτάνει στο γραφείο του.
Ο Τζέικομπ Χάτζλερ, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο Κολοράντο των ΗΠΑ, απογειώνεται έξω από το σπίτι του και προσγειώνεται απευθείας στο αεροδρόμιο όπου εργάζεται, χρησιμοποιώντας ένα παραμοτέρ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ο Τζέικομπ Χάτζλερ, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στο Κολοράντο των ΗΠΑ, απογειώνεται έξω από το σπίτι του και προσγειώνεται απευθείας στο αεροδρόμιο όπου εργάζεται, χρησιμοποιώντας ένα παραμοτέρ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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