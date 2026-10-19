Αυστηρά μέτρα στη Βρετανία: Βαρύ πρόστιμο σε όσους ακούνε μουσική χωρίς ακουστικά στα MMM

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Ιδιαίτερα νέα περιμένουν τους χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών στη Βρετανία, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όσοι ακούνε μουσική ή παρακολουθούν βίντεο στα κινητά τους τηλέφωνα χωρίς ακουστικά μέσα σε λεωφορεία και τρένα θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο ύψους έως και 100 λιρών.Ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξαπέλυσε εκστρατεία κατά της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα μέσα μεταφοράς. Η ενημερωτική καμπάνια με κεντρικό σύνθημα «share the journey, not the noise» ξεκινά τη Δευτέρα (19/10), υπενθυμίζοντας στους επιβάτες τη χρήση ακουστικών.«Όλοι έχουμε βρεθεί σε ένα τρένο όπου κάποιος αρχίζει να δυναμώνει τη μουσική ή τα βίντεο από το τηλέφωνό του. Σου σπάει τα νεύρα και μπορεί γρήγορα να καταστρέψει τη διαδρομή. Γι' αυτό ξεκινάμε μια εθνική εκστρατεία, δίνοντας παράλληλα στις τοπικές αρχές νέες εξουσίες για την αντιμετώπιση της δυνατής μουσικής, του ατμίσματος και των σκουπιδιών», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.Πώς θα επιβάλλονται τα πρόστιμαΟι νέοι κανόνες θα συνοδεύονται από οδηγίες του Υπουργείου Μεταφορών, οι οποίες παρέχουν στις τοπικές αρχές τη δυνατότητα επιβολής προστίμων έως 100 λίρες. Τα μέτρα δεν θα αστυνομεύονται από τους οδηγούς των λεωφορείων, αλλά από ειδικούς αξιωματικούς ασφάλειας μεταφορών.Η Υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ σημείωσε: «Ακόμη και μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην εμπειρία των πολιτών στα ΜΜΜ». Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, περίπου το 60% των ψηφοφόρων στηρίζει την αυστηροποίηση των μέτρων κατά της ηχορύπανσης.Πολιτικές αντιδράσεις από τους ΣυντηρητικούςΑπό την πλευρά του, ο σκιώδης Υπουργός Μεταφορών του Συντηρητικού Κόμματος, Ρίτσαρντ Χόλντεν, υποστήριξε πως τα μέτρα δεν επαρκούν, επισημαίνοντας την ανάγκη για προστασία του προσωπικού των σιδηροδρόμων.«Επιτέλους οι Εργατικοί αντιλαμβάνονται ότι κανείς δεν θέλει να υπομένει δυνατή τέκνο ή χιπ χοπ σε ένα γεμάτο τρένο. Ωστόσο, οι επιθέσεις κατά του προσωπικού των σιδηροδρόμων έχουν αυξηθεί κατά 68%, και η κυβέρνηση πρέπει να λάβει σοβαρά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας», τόνισε.