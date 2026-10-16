Η Αλβανίδα που διεκδικεί τον τίτλο της γηραιότερης γυναίκας στον κόσμο: Ξυπνά νωρίς και ταΐζει τις κότες

Μια γυναίκα από την Αλβανία ενδέχεται να κατακτήσει τον τίτλο της γηραιότερης εν ζωή γυναίκας στον κόσμο. Η Τσαμίλε Μάρα, η οποία σύμφωνα με την οικογένειά της είναι δύο ημέρες μεγαλύτερη από τη σημερινή κάτοχο του ρεκόρ, ζει στο χωριό όπου γεννήθηκε, κοντά στην πόλη Μπεράτι, στη νότια Αλβανία, και συνεχίζει να ακολουθεί την καθημερινή της ρουτίνα.Η Τσαμίλε είναι γεννημένη το 1909, και τον Αύγουστο έκλεισε τα 117. Οι συγγενείς της έχουν ήδη επικοινωνήσει με τα Ρεκόρ Γκίνες, προκειμένου να εξεταστεί αν η ηλικία της μπορεί να επιβεβαιωθεί και να αναγνωριστεί επίσημα. Η ίδια, ωστόσο, δεν φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην πιθανότητα να καταγραφεί στην ιστορία ως η γηραιότερη γυναίκα του πλανήτη, καθώς η ζωή της παραμένει απλή, με τις καθημερινές ασχολίες να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ημέρας της: ξυπνά νωρίς το πρωί, σκουπίζει την αυλή, ποτίζει τα λουλούδια και ταΐζει τις κότες της, πριν καθίσει να απολαύσει τον αγαπημένο της καφέ.Καφές, κήπος και ένα κλωνάρι βασιλικού στην τσέπηΗ Τσαμίλε Μάρα εξακολουθεί να περπατά τακτικά στον κήπο της, ενώ έχει μια ιδιαίτερη συνήθεια, να βάζει ένα κλωνάρι βασιλικού στην τσέπη της, ώστε να απολαμβάνει το άρωμά του όσο κινείται στον χώρο της. Σύμφωνα με τον γιο της, δεν έχει επισκεφθεί ποτέ γιατρό, με την μαρτυρία αυτή να αποτελεί μέρος της οικογενειακής αφήγησης για τη ζωή της, χωρίς να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το ιατρικό ιστορικό της ή για την κατάσταση της υγείας της.Η ίδια δεν φαίνεται να έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο ζωής της εξαιτίας της ηλικίας της. Οι μικρές καθημερινές δραστηριότητες, η επαφή με τον κήπο και οι γνώριμες συνήθειες εξακολουθούν να καθορίζουν τη ρουτίνα της.Όταν σταμάτησαν τη σύνταξή της επειδή δεν πίστευαν ότι ζούσεΜια από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες που αφηγείται η οικογένειά της αφορά τη σύνταξή της, καθώς όταν η Μάρα έφτασε 100 ετών, ο δήμος φέρεται να σταμάτησε την καταβολή της, καθώς οι αρμόδιοι δεν πίστευαν ότι εξακολουθούσε να βρίσκεται στη ζωή. Ο γιος της αναφέρει το λάθος των τοπικών αρχών, λέγοντας ότι αργότερα, η γυναίκα έλαβε ειδική προσαύξηση στη σύνταξή της λόγω της ηλικίας της.Τώρα, η οικογένειά της επιδιώκει να επιβεβαιώσει επίσημα την ηλικία της μέσω των Ρεκόρ Γκίνες, μέχρι όμως να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των σχετικών στοιχείων δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα αναγνωριστεί ως η γηραιότερη εν ζωή γυναίκα στον κόσμο. Η ιστορία της Τσαμίλε Μάρα ξεχωρίζει όχι μόνο για την ηλικία που της αποδίδεται, αλλά και για την καθημερινότητά της, η οποία παραμένει συνδεδεμένη με τις απλές συνήθειες του τόπου της: τον πρωινό καφέ, τον κήπο και τη φροντίδα των ζώων.