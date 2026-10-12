Τι σημαίνουν οι αριθμοί και τα γράμματα στα λεωφορεία; Πώς «διαβάζουμε» τις γραμμές των λεωφορείων
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Τι σημαίνουν οι αριθμοί και τα γράμματα στα λεωφορεία; Πώς «διαβάζουμε» τις γραμμές των λεωφορείων

Οι αριθμοί και τα γράμματα στις γραμμές των λεωφορείων της Αθήνας δεν είναι τυχαία. Πώς συνδέονται με τις περιοχές που εξυπηρετούν και τι σημαίνουν τα Α, Β και Χ;

Τι σημαίνουν οι αριθμοί και τα γράμματα στα λεωφορεία; Πώς «διαβάζουμε» τις γραμμές των λεωφορείων
Οι αριθμοί και τα γράμματα στις γραμμές των λεωφορείων της Αθήνας μπορεί αρχικά να φαίνονται τυχαία, όμως στην πραγματικότητα συνδέονται με τις περιοχές που εξυπηρετούν και το είδος της διαδρομής. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες μπορούν να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για την κατεύθυνση και τον προορισμό κάθε γραμμής.

Το σύστημα περιλαμβάνει αριθμούς από το 0 έως το 9, καθώς και γράμματα που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες κατηγορίες γραμμών. Οι αριθμοί παραπέμπουν κυρίως στη γεωγραφική περιοχή όπου κινείται το λεωφορείο, ενώ τα γράμματα δηλώνουν τον χαρακτήρα ή τον προορισμό της διαδρομής..

Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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