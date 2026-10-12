Επιστήμονες δημιουργούν νέο τύπο τσιμέντου εμπνευσμένο από δέρμα ελέφαντα: Ψύχει κτίρια έως και 20°C χωρίς κλιματισμό

Στις εργαστηριακές δοκιμές, η επιφάνεια με το νέο υλικό παρέμεινε αισθητά πιο δροσερή από τις συμβατικές επικαλύψεις, με τη διαφορά να φτάνει έως τους 20 βαθμούς Κελσίου