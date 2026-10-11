ΗΠΑ: Έχασε το μωρό της, φυλακίστηκε για δύο χρόνια και τώρα εξασφάλισε συμβιβασμό 1,43 εκατ. ευρώ
ΗΠΑ: Έχασε το μωρό της, φυλακίστηκε για δύο χρόνια και τώρα εξασφάλισε συμβιβασμό 1,43 εκατ. ευρώ
Η Patience Rousseau γέννησε νεκρό το μωρό της το 2018 και φυλακίστηκε για την υπόθεση. Η καταδίκη της ακυρώθηκε και εξασφάλισε συμβιβασμό 1,6 εκατ. δολαρίων
Η Patience Rousseau καταδικάστηκε το 2019 μετά την απώλεια της εγκυμοσύνης της, αλλά η καταδίκη της ακυρώθηκε το 2021. Το 2025 οι κατηγορίες απορρίφθηκαν οριστικά και δικαστής έκανε δεκτή την αίτησή της για πιστοποιητικό αθωότητας. Συμβιβασμό ύψους 1,6 εκατ. δολαρίων εξασφάλισε η Patience Rousseau από την κομητεία Χάμπολντ της Νεβάδα, στις ΗΠΑ, έπειτα από μια δικαστική περιπέτεια που ξεκίνησε το 2018, όταν έχασε την εγκυμοσύνη της και βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορία ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.
Η Rousseau ήταν 26 ετών όταν γέννησε ένα νεκρό αγοράκι, το οποίο ονόμασε Abel. Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι είχε χρησιμοποιήσει ουσίες με σκοπό να προκαλέσει την απώλεια της εγκυμοσύνης της, επικαλούμενες έναν νόμο της Νεβάδα που χρονολογείται από το 1911. Το 2019 καταδικάστηκε και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου παρέμεινε για περισσότερο από δύο χρόνια. Η καταδίκη της ακυρώθηκε το 2021 λόγω ανεπαρκούς νομικής εκπροσώπησης, ενώ το 2025 οι κατηγορίες απορρίφθηκαν οριστικά, χωρίς να μπορούν να ασκηθούν ξανά. Τον Δεκέμβριο του 2025, δικαστής έκανε δεκτή την αίτησή της για πιστοποιητικό αθωότητας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της πολιτείας. Η εξέλιξη αυτή προηγήθηκε του συμβιβασμού των 1,6 εκατ. δολαρίων, ο οποίος οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η Rousseau ήταν 26 ετών όταν γέννησε ένα νεκρό αγοράκι, το οποίο ονόμασε Abel. Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι είχε χρησιμοποιήσει ουσίες με σκοπό να προκαλέσει την απώλεια της εγκυμοσύνης της, επικαλούμενες έναν νόμο της Νεβάδα που χρονολογείται από το 1911. Το 2019 καταδικάστηκε και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου παρέμεινε για περισσότερο από δύο χρόνια. Η καταδίκη της ακυρώθηκε το 2021 λόγω ανεπαρκούς νομικής εκπροσώπησης, ενώ το 2025 οι κατηγορίες απορρίφθηκαν οριστικά, χωρίς να μπορούν να ασκηθούν ξανά. Τον Δεκέμβριο του 2025, δικαστής έκανε δεκτή την αίτησή της για πιστοποιητικό αθωότητας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία της πολιτείας. Η εξέλιξη αυτή προηγήθηκε του συμβιβασμού των 1,6 εκατ. δολαρίων, ο οποίος οριστικοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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