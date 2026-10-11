Ινδία: Η 65χρονη νομάς που ζει στα 4.700 μέτρα με τον γιο της και παλεύει να κρατήσει ζωντανή μια παράδοση

Στα υψίπεδα του Λαντάκ, στη βόρεια Ινδία, η 65χρονη Kunzis Dolma και ο γιος της φροντίζουν τα γιακ τους, καθώς η κλιματική αλλαγή και η φυγή των νέων απειλούν τον νομαδικό τρόπο ζωής τους