Ινδία: Η 65χρονη νομάς που ζει στα 4.700 μέτρα με τον γιο της και παλεύει να κρατήσει ζωντανή μια παράδοση
Ινδία: Η 65χρονη νομάς που ζει στα 4.700 μέτρα με τον γιο της και παλεύει να κρατήσει ζωντανή μια παράδοση
Στα υψίπεδα του Λαντάκ, στη βόρεια Ινδία, η 65χρονη Kunzis Dolma και ο γιος της φροντίζουν τα γιακ τους, καθώς η κλιματική αλλαγή και η φυγή των νέων απειλούν τον νομαδικό τρόπο ζωής τους
Στην περιοχή του Λαντάκ, στη βόρεια Ινδία, η ζωή ακολουθεί τους ρυθμούς των βουνών, των ζώων και των εποχών. Εκεί, στο οροπέδιο Τσανγκτάνγκ, σε υψόμετρο που πλησιάζει τα 4.600 μέτρα κατά μέσο όρο, η 65χρονη Kunzis Dolma και ο γιος της, Thinlay Nurboo, συνεχίζουν να ασχολούνται με την παραδοσιακή εκτροφή γιακ, μια δραστηριότητα που περνά από γενιά σε γενιά.
Το ρεπορτάζ του Noema Magazine, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2026, καταγράφει την καθημερινότητά τους, αλλά και τις δυσκολίες που απειλούν να εξαφανίσουν έναν τρόπο ζωής βαθιά συνδεδεμένο με το φυσικό περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το ρεπορτάζ του Noema Magazine, που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2026, καταγράφει την καθημερινότητά τους, αλλά και τις δυσκολίες που απειλούν να εξαφανίσουν έναν τρόπο ζωής βαθιά συνδεδεμένο με το φυσικό περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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