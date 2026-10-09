Λονδίνο: Κατεδάφισαν το διαμέρισμά του ενώ κοιμόταν μέσα, ζητά αποζημίωση 120.000€

Υπάρχουν στιγμές που η πραγματικότητα ξεπερνά κάθε φαντασία, όπως συνέβη στην περίπτωση του Νικόλα Σάια, κατοίκου του κτιρίου «The Cricketers» στην περιοχή Κένινγκτον του Λονδίνου.Ο άνδρας προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, περιγράφοντας μια απίστευτη περιπέτεια, όταν το συνεργείο ξεκίνησε την κατεδάφιση της κατοικίας του ενώ ο ίδιος κοιμόταν στο εσωτερικό της.Ο Σάια ζούσε σε ένα μικρό διαμέρισμα του ιστορικού κτιρίου, το οποίο στο παρελθόν λειτουργούσε ως μουσική παμπ όπου είχαν εμφανιστεί γνωστά συγκροτήματα όπως οι The Pogues και οι Happy Mondays.Αν και γνώριζε ότι το διαμέρισμα δεν ήταν πλέον κατοικήσιμο και είχε ζητήσει από τις τοπικές αρχές να του παραχωρήσουν προσωρινή στέγη έως τις 29 Ιουλίου 2026, η καταστροφή τον πρόλαβε.