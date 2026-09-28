Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας; Οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά

Τα μαγνητάκια που κολλάνε στην πόρτα του ψυγείου μετά από ένα ταξίδι μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό σουβενίρ, καθώς έρευνα εξετάζει τον ρόλο τους στη διατήρηση των αναμνήσεων