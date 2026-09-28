Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας; Οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά
Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας; Οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά
Τα μαγνητάκια που κολλάνε στην πόρτα του ψυγείου μετά από ένα ταξίδι μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό σουβενίρ, καθώς έρευνα εξετάζει τον ρόλο τους στη διατήρηση των αναμνήσεων
Όλα επικοινωνούν και όλα αφηγούνται μια ιστορία, ακόμη και όσα επιλέγουμε να μη μοιραστούμε. Όταν μπαίνουμε στο σπίτι κάποιου και μας επιτρέπει να δούμε τους πιο ήσυχους και προσωπικούς χώρους του, όπως η κουζίνα, είναι συχνά εκεί που αισθανόμαστε πραγματικά σαν στο σπίτι μας.
Για κάποιους, τα μαγνητάκια στο ψυγείο είναι απλώς αναμνηστικά που αγοράστηκαν από ένα ταξίδι, για άλλους όμως, λειτουργούν σαν ένα μικρό ημερολόγιο αναμνήσεων. Έρευνα που επικαλείται το γαλλικό μέσο Linternaute δείχνει ότι αυτά τα μικρά αντικείμενα μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερη ψυχολογική σημασία από αυτή που τους αποδίδουμε. Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών της University of Liverpool Management School, η οποία δημοσιεύθηκε το 2024 στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Tourism Research, τα μαγνητάκια μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση των αναμνήσεων και στη διαμόρφωση της προσωπικής μας ταυτότητας.
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Για κάποιους, τα μαγνητάκια στο ψυγείο είναι απλώς αναμνηστικά που αγοράστηκαν από ένα ταξίδι, για άλλους όμως, λειτουργούν σαν ένα μικρό ημερολόγιο αναμνήσεων. Έρευνα που επικαλείται το γαλλικό μέσο Linternaute δείχνει ότι αυτά τα μικρά αντικείμενα μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερη ψυχολογική σημασία από αυτή που τους αποδίδουμε. Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών της University of Liverpool Management School, η οποία δημοσιεύθηκε το 2024 στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Tourism Research, τα μαγνητάκια μπορούν να συμβάλλουν στη διατήρηση των αναμνήσεων και στη διαμόρφωση της προσωπικής μας ταυτότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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