«Είμαστε 3 μέτρα μακριά από το χρυσό»: Η χώρα της Λατινικής Αμερικής που μπορεί να ξαναγίνει υπερδύναμη
H Βραζιλία έχει την τύχη και το προνόμιο να «αγκαλιάζει» στη γη της ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού, το οποίο θα μπορούσε να την μετατρέψει εκ νέου σε παγκόσμια υπερδύναμη
Η Βραζιλία, η χώρα του καφέ, της σάμπα και του ποδοσφαίρου, θα μπορούσε να διεκδικήσει και μία ακόμη πρωτοκαθεδρία, καθώς έχει την τύχη και το προνόμιο να «αγκαλιάζει» στη γη της ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού, το οποίο θα μπορούσε να την μετατρέψει εκ νέου σε παγκόσμια υπερδύναμη.
Στην πολιτεία Παρά, και συγκεκριμένα στην περιοχή Σέρα Πελάντα, οι ρυθμοί στις διαδικασίες εξόρυξης στο χρυσωρυχείο της περιοχής είναι πυρετώδεις. «Είμαστε τρία μέτρα μακριά από τον χρυσό», αναφέρει ενθουσιασμένος ο 77χρονος, πλέον, ιδιοκτήτης του μεταλλωρυχείου, Τσίκο Οσόριο. Ο ίδιος, χρησιμοποιώντας τις πατερίτσες του και με τη βοήθεια ενός μικρού κουβουκλίου, μπόρεσε να κατέβει σε μια τρύπα βάθους 150 μέτρων, προκειμένου να εξετάσει ιδίοις όμμασι την πρόοδο στην αναζήτηση χρυσού και, όπως ισχυρίζεται, «ορισμένοι από τους τοίχους θα μπορούσαν να περιέχουν χρυσό».
