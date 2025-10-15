«Είμαστε 3 μέτρα μακριά από το χρυσό»: Η χώρα της Λατινικής Αμερικής που μπορεί να ξαναγίνει υπερδύναμη

H Βραζιλία έχει την τύχη και το προνόμιο να «αγκαλιάζει» στη γη της ένα τεράστιο κοίτασμα χρυσού, το οποίο θα μπορούσε να την μετατρέψει εκ νέου σε παγκόσμια υπερδύναμη