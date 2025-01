Εντοπίστηκε λάπτοπ σε αρχαίο αγάλμα: Υπήρχαν στην Αρχαία Ελλάδα φορητές συσκευές;

Εντοπίστηκε άγαλμα, της Αρχαίας Ελλάδας, που απεικονίζει κοπέλα να κρατάει κάτ, τύπου, φορητό υπολογιστή, θεωρία που έχει βάλει «φωτιά» στα επιστημονικά σενάρια.Το «Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant» είναι ένα μαρμάρινο άγαλμα 37 ιντσών που δημιουργήθηκε γύρω στο 1000 π.Χ. και δείχνει μια γυναίκα να ανοίγει ένα αντικείμενο που μοιάζει με φορητό υπολογιστή καθώς το κρατάει ένας συνοδός. Το αντικείμενο έχει δύο επιφάνειες ανοιχτές σε γωνία 90 μοιρών, που μοιάζουν με τα σύγχρονα λάπτοπ.Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr