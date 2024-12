Βιετναμέζα μεγιστάνας καταδικάστηκε σε θάνατο: Πρέπει να δώσει 9 δισεκατομμύρια για να σώσει τη ζωή της

Η Βιετναμέζα μεγιστάνας ακινήτων η Truong My Lan έχασε την έφεσή της κατά της θανατικής καταδίκης της για την οργάνωση της μεγαλύτερης τραπεζικής απάτης στον κόσμο.Η 68χρονη βρίσκεται πλέον σε αγώνα δρόμου για τη ζωή της, καθώς ο νόμος στο Βιετνάμ ορίζει ότι αν μπορέσει να επιστρέψει το 75% όσων πήρε, η ποινή της θα μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη.Τον Απρίλιο το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Truong My Lan ήλεγχε κρυφά την Saigon Commercial Bank, και έπαιρνε δάνεια και μετρητά για περισσότερα από 10 χρόνια μέσω ενός πλέγματος εικονικών εταιρειών, συνολικού ύψους 44 δισ. δολαρίων.Πρόκειται για μια σπάνια και συγκλονιστική ετυμηγορία - είναι μία από τις ελάχιστες γυναίκες στο Βιετνάμ που καταδικάστηκαν σε θάνατο για οικονομικό έγκλημα.Την Τρίτη, το δικαστήριο δήλωσε ότι δεν υπήρχε καμία βάση για να μειωθεί η θανατική ποινή της Truong My Lan. Ωστόσο, μπορεί ακόμη να αποφύγει την εκτέλεση εάν επιστρέψει 9 δισ. δολάρια, τα τρία τέταρτα των 12 δισ. δολαρίων που υπεξαίρεσε. Ακόμη, δεν είναι η τελευταία της έφεση και μπορεί ακόμη να υποβάλει αίτηση στον πρόεδρο για αμνηστία.Κατά τη διάρκεια της δίκης της, η Truong My Lan ήταν μερικές φορές προκλητική, αλλά στις πρόσφατες ακροάσεις για την έφεσή της κατά της ποινής ήταν πιο μετανιωμένη.Είπε ότι ντρεπόταν που ήταν τόσο «βάρος» για το κράτος και ότι η μόνη της σκέψη είναι να επιστρέψει τα χρήματα που έχει τώρα.