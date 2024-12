Ρώτησαν τον Ντάνιελ Κρεγκ ποιος θα πρέπει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μπον και εκείνος απάντησε με τρεις λέξεις

O Ντάνιελ Κρεγκ θεωρείται ένας από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς που ανέλαβε τον εμβληματικό ρόλο του 007. Ο Craig πρωταγωνίστησε σε πέντε ταινίες Bond τις τελευταίες δύο δεκαετίες, μεταξύ των οποίων οι Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) και No Time To Die (2021).Αφού ο ηθοποιός ανακοίνωσε ότι το «No Time To Die» θα είναι η τελευταία του ταινία Bond, φυσικά δημιουργήθηκαν φήμες για τον αντικαταστάτη του με τους Idris Elba, Tom Hardy και Aaron-Taylor Johnson να συζητούνται τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο.Αν και οι λεπτομέρειες για τον νέο Μποντ παραμένουν ασαφείς σήμερα, ο Κρεγκ μίλησε πρόσφατα για το ποιος πιστεύει ότι πρέπει να αναλάβει το ρόλο.Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.g