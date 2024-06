Η δράση που σώζει τα μελίσσια και φροντίζει για τη βιοποικιλότητα της Πάρνηθας

Οι μέλισσες, οι βασικοί επικονιαστές του πλανήτη, αυξάνουν την χλωρίδα και την πανίδα, συντηρώντας έως 170.000 είδη φυτών και παράγοντας τροφή για έως 200.000 διαφορετικά είδη ζώων, στις περιοχές επίδρασής τους.

Τα σημεία όπου τοποθετήθηκαν τα νέα μελίσσια και οι άμεσες ζώνες επιρροής τους στο βουνό της Πάρνηθας

Sponsored ContentΜία σημαντική, με, για την, τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της Αττικής, που έχει πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, έχουν αναλάβει από κοινού ηκαι ο, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.Οι δύο φορείς δημιούργησαν το πρωτοποριακό πρόγραμμαμε στόχο ναπου κάηκαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, συμβάλλοντας έτσι στη φυσική αποκατάσταση του οικοσυστήματος, μιας και οι μέλισσες αποτελούν τους σημαντικότερους επικονιαστές της φύσης, επιταχύνοντας την αναγέννηση της χλωρίδας και της πανίδας μετά από καταστροφές. Η εγκατάσταση των μελισσιών ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο και σήμερα, γιορτάζοντας την, η TÜV AUSTRIA Hellas και ο Όμιλος SANI/IKOS παρουσιάζουν τα πρώτα αποτελέσματα της δράσης.Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δύο φορείς συνεργάζονται με τους πιστοποιημένους μελισσοκόμους του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού Βee for Planet, φροντίζοντας για την εξασφάλιση τροφής και την καθημερινή συντήρηση των μελισσιών, ενώ σε συνεργασία με το, που έχει αναλάβει την εποπτεία του έργου, πραγματοποιούνται διαρκώς μετρήσεις στο βουνό, ώστε να καταγράφεται η αλλαγή της βιοποικιλότητας στις περιοχές επίδρασης των μελισσών, αλλά και πέρα από αυτές, σε ορίζοντα τριετίας.Από τις μετρήσεις που διεξάγει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα τρία κομβικά σημεία του βουνού, όπου έχουν τοποθετηθεί τα μελίσσια, δηλαδή στους, τηκαι τη, φαίνεται ότι η θετική επίδραση των μελισσιών στο οικοσύστημα του βουνού θα είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις της επιστημονικής ομάδας του έργου, καθώς οι, κάτι που θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την αναζωογόνηση των πληγεισών περιοχών.Έτσι, με τη βοήθεια των πολύ περισσότερων-όπως φαίνεται από τις πρώτες μετρήσεις- που θα πετούν προς επικονίαση σε όλο το βουνό, γονιμοποιώντας πάνω από 19 δισεκατομμύρια λουλούδια μέσα στην ερχόμενη τριετία, θαστον πολυτιμότερο πνεύμονα πρασίνου της Αττικής, με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την υγεία και την ευημερία των κατοίκων.Στα σχέδια της TÜV AUSTRIA Hellas και του Ομίλου SANI/IKOS είναι και ηκοντά στα μελίσσια, σε συνεργασία με τον, για την τροφή των μελισσών.«Είναι ήδη σε εξέλιξη από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών η καταμέτρηση του πληθυσμού αλλά και της βιοποικιλότητας των εντόμων στις περιοχές που εγκαταστάθηκαν τα μελίσσια αλλά και σε εκείνες που υπάρχει απουσία μελλισοσμηνών και οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ θετικές και μας κάνουν αισιόδοξους για τη θετική επίδραση των μελισσιών στην ταχύτερη φυσική αναγέννηση των καμένων εκτάσεων της Πάρνηθας και συνεπώς για πορεία του όλου εγχειρήματος» σημειώνει ηκαι προσθέτει: «Η προστασία και η ανάδειξη των ευάλωτων μεσογειακών οικοσυστημάτων είναι βασικός πυλώνας των προγραμμάτων αειφορίας του Ομίλου μας και αναπόσπαστο μέρος του οράματός μας για τον βιώσιμο τουρισμό στην Ελλάδα. Προτεραιότητά μας σε όλες τις περιβαλλοντικές μας δράσεις είναι να κάνουμε κοινωνούς τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Γι’ αυτό υλοποιούμε, παράλληλα, πολλά εκπαιδευτικά εργαστήρια, ενημερώσεις και βιωματικές δράσεις, ώστε να υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με τις απειλές που πιέζουν τα οικοσυστήματα και τον ρόλο του καθένα μας στην προστασία τους».Με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα και την Ισπανία, ο ξενοδοχειακός Όμιλος SANI/IKOS είναι, έχοντας λάβει σημαντικέςγια τις περιβαλλοντικές του δράσεις. Εδώ και πάνω από μία δεκαετία, ο Όμιλος συμπράττει με επιστημονικά ινστιτούτα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την προστασία σημαντικών οικοσυστημάτων, όπως τα δάση και οι υγρότοποι της Σάνης στην Χαλκιδική, οι πληθυσμοί δελφινιών του Θερμαϊκού, οι αποικίες των επικονιαστών εντόμων. «Προτεραιότητά μας σε όλες τις περιβαλλοντικές μας δράσεις να κάνουμε κοινωνούς τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους, αλλά και τις τοπικές κοινωνίες. Γι’ αυτό υλοποιούμε, παράλληλα, πολλά εκπαιδευτικά εργαστήρια, ενημερώσεις και βιωματικές δράσεις, ώστε όλο και περισσότεροι κάτοικοι και επισκέπτες να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία του πλανήτη», προσθέτει η κα. Ανδρεάδη.Aπό την πλευρά του ο Δ/νων Σύμβουλος τηςτόνισε: «Είναι σημαντικό όλοι μας, τόσο ως πολίτες φυσικά πρόσωπα όσο και ως υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες νομικά πρόσωπα, να αναλαμβάνουμε δράση σε θέματα που μας αφορούν. Η Πάρνηθα, ο κύριος πνεύμονας πρασίνου της Αττικής, έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές από το 2007. Στην TÜV AUSTRIA Hellas, με τη βιωσιμότητα και την «πράσινη» ανάπτυξη στον πυρήνα των υπηρεσιών μας, θεωρήσαμε καθήκον μας να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που θα ενισχύσει τη φυσική αποκατάστασή της Πάρνηθας και θα συμβάλει σε ένα πιο πράσινο μέλλον για τις επόμενες γενιές. Οι πρώτες μετρήσεις, που διεξήχθησαν από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα τρία κομβικά σημεία του βουνού, μας γέμισαν μεγάλη ικανοποίηση, καθώς επιβεβαιώνουν την αναζωογόνηση των πληγεισών περιοχών, με ακόμα καλύτερους ρυθμούς. Όλες μας οι πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος θέλουμε να έχουν πραγματικό αποτύπωμα. Αυτό επιδιώκουμε, αυτό υλοποιούμε».Τοπροβλέπει επίσης δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα και ευαισθητοποίησης του κοινού πάνω σε θέματα προστασίας της βιοποικιλότητας, με στόχο την κινητοποίηση και τη συνεργασία των πολιτών, για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.Το πρόγραμμα SAVE THE BEE - The Parnitha Bee Project υλοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.