Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

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Όπως συμβαίνει με πολλά πράγματα που συνδέονται με την προσωπική μας άνεση, έτσι και στην επιλογή στρώματος δεν υπάρχει μία απάντηση που να ταιριάζει σε όλους. Στο θέμα που συζητάμε ιδανική επιλογή θεωρείται εκείνη που ανταποκρίνεται στις προσωπικές μας ανάγκες, τις συνήθειες, τις προτιμήσεις, τη σωματοδομή μας.



Για όσους θέλουν να απολαμβάνουν έναν ξεκούραστο ύπνο χωρίς να αισθάνονται περιορισμένοι στις κινήσεις τους, τα στρώματα με ελατήρια αποτελούν διαχρονική επιλογή. Η κατασκευή τους, που συνδυάζει μία ή περισσότερες στρώσεις ελατηρίων με υλικά όπως ο αφρός, προσφέρει στήριξη στο σώμα, ενώ συμβάλλει στην προσαρμογή του στρώματος στο σχήμα του. Παράλληλα, η ελαστικότητά τους διευκολύνει τις αλλαγές στάσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και την έγερση, προσφέροντας μια αίσθηση ελευθερίας που κάνει τη διαφορά στην εμπειρία του ύπνου. Στη συλλογή της JYSK, η ποικιλία των ελατηρίων δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσει κάποιος τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του. Από τα κλασικά ελατήρια Bonnell και τα mini Bonnell μέχρι τα ανεξάρτητα ελατήρια pocket, τα multi pocket springs, τα προσαρμοζόμενα pocket, τα Hourglass™ και τα Joey®, κάθε σχεδιασμός έχει τις δικές του αρετές, που αξίζει να διερευνήσει κάποιος.





Από την άλλη, υπάρχουν νύχτες που το μόνο που αναζητά κάποιος είναι να ξαπλώσει και να νιώσει το σώμα του να χαλαρώνει απόλυτα, βρίσκοντας τη θέση που του προσφέρει πραγματική ξεκούραση. Σε αυτή την ανάγκη ανταποκρίνονται τα στρώματα αφρού, που προσαρμόζονται στο περίγραμμα του σώματος και συμβάλλουν στην ομοιόμορφη κατανομή του βάρους. Η αίσθηση ότι το στρώμα αγκαλιάζει το σώμα, προσφέροντας στήριξη στα σημεία που τη χρειάζονται, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που τα κάνουν ιδιαίτερα δημοφιλή. Στη συλλογή της JYSK, η εμπειρία του ύπνου αποκτά διαφορετικές διαστάσεις μέσα από την ποικιλία των διαθέσιμων υλικών. Το λάτεξ, ο αφρός μνήμης και η εκδοχή AIR, ο αφρός Comfort+, ο αφρός τζελ, ο αφρός υψηλής ανθεκτικότητας και ο αφρός πολυαιθέρα έχουν διαφορετικές ιδιότητες και συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην άνεση και τη στήριξη. Ορισμένα στρώματα αξιοποιούν έναν συγκεκριμένο τύπο αφρού, ενώ άλλα συνδυάζουν διαφορετικά υλικά, επιδιώκοντας την ισορροπία ανάμεσα στην αίσθηση κατά την κατάκλιση, την υποστήριξη του σώματος και τη διαχείριση της θερμοκρασίας.





Το ζητούμενο, βέβαια, είναι να βρει κανείς εκείνη την επιλογή που ανταποκρίνεται στις δικές του προτιμήσεις και σίγουρα η δοκιμή του στρώματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν την αγορά. Εκεί, θα αντιληφθεί πολλά. Στην ερώτηση πόσο σκληρό πρέπει να είναι το στρώμα, η απάντηση είναι πολυσύνθετη. Το ζητούμενο είναι να βρούμε εκείνη την ισορροπία ανάμεσα στην αίσθηση που μας αρέσει όταν ξαπλώνουμε και στη στήριξη που χρειάζεται το σώμα μας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το σωματικό βάρος και η σωματική διάπλαση αποτελούν σημαντικά κριτήρια: σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερο είναι το βάρος, τόσο πιο σκληρό στρώμα χρειάζεται, ενώ τα άτομα με χαμηλότερο βάρος συχνά αισθάνονται πιο άνετα σε ένα μαλακό μοντέλο. Στόχος πάντοτε είναι η σπονδυλική στήλη να διατηρεί τη φυσική της θέση, χωρίς το σώμα να βυθίζεται υπερβολικά ή να πιέζεται από μια επιφάνεια που μοιάζει υπερβολικά άκαμπτη.

Στη JYSK, πάντως, η άνεση δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο μαλακό ή σκληρό είναι ένα στρώμα, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο είναι σχεδιασμένο να στηρίζει το σώμα. Πολλά μοντέλα διαθέτουν ζώνες άνεσης που ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες περιοχών όπως οι ώμοι και οι γοφοί, σε συνδυασμό με τον πυρήνα και τα επιμέρους επίπεδα του στρώματος. Έτσι, η επιλογή δεν είναι αναγκαστικό να βασίζεται αποκλειστικά στην πρώτη εντύπωση, αλλά σε μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του κάθε μοντέλου.





Όσον αφορά το μέγεθος του στρώματος, τα πράγματα εδώ είναι πιο ξεκάθαρα. Ένα μονό στρώμα, σε διαστάσεις 90 x 190 ή 90 x 200 εκ., αποτελεί πρακτική λύση για μικρότερα δωμάτια. Οι ενδιάμεσες διαστάσεις, από 120 x 190 έως 140 x 200 εκ., προσφέρουν περισσότερο χώρο σε όσους κοιμούνται μόνοι, ενώ ένα διπλό στρώμα, 160 x 200 εκ., μπορεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη άνεση σε ένα ζευγάρι χωρίς να απαιτεί υπερβολικά μεγάλο υπνοδωμάτιο. Για όσους θέλουν να απολαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, το super king size, με διαστάσεις 180 x 200 εκ., προσφέρει γενναιόδωρο χώρο, ακόμη και όταν ο ένας από τους δύο αλλάζει συχνά στάση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σχετικά με το σωστό μήκος, ένας χρήσιμος γενικός κανόνας είναι το στρώμα να ξεπερνά το ύψος μας κατά τουλάχιστον 20 εκ.

Τέλος, είναι αυτονόητο ότι η επιλογή ενός οικολογικού στρώματος αποτελεί προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, πολλά στρώματα στη συλλογή της αγαπημένης δανέζικης εταιρείας, η οποία από το 1979 γνωρίζει τα μυστικά του καλού ύπνου, φέρουν την σήμανση OEKO-TEX® STANDARD 100: πάει να πει ότι το στρώμα έχει ελεγχθεί για επιβλαβείς ουσίες και ότι τυχόν δυνητικά επιβλαβείς ουσίες υπάρχουν μόνο σε ποσότητες πολύ κάτω από τα προτεινόμενα όρια. Σημειωτέον, τα περισσότερα στρώματα της JYSK συνοδεύονται από εκτεταμένες εγγυήσεις, προσφέροντας σας επιπλέον ηρεμία και σιγουριά: τα PLUS περιλαμβάνουν 15ετή εγγύηση, ενώ τα GOLD συνοδεύονται από 25ετή εγγύηση, κάτι πραγματικά μοναδικό!

Είτε, λοιπόν, αναζητάτε την ελαστικότητα των ελατηρίων είτε την αίσθηση αγκαλιάς ενός στρώματος αφρού, είτε μια πιο μαλακή είτε μια πιο σκληρή επιφάνεια, στη JYSK θα βρείτε το στρώμα των ονείρων σας, που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας!