Κάθε εβδομάδα γίνεται ξεχωριστή γιατί τη ζούμε μαζί

Πως είναι άραγε οι γιορτές όταν πρέπει να υπάρχει αυτοπεριορισμός; Οπωσδήποτε διαφορετικές από ότι γνωρίζαμε αλλά μπορούν να είναι πάντοτε όμορφες με τους δικούς μας ανθρώπους με τους οποίους θα μοιραστούμε σημαντικές στιγμές.Το Vodafone TV φροντίζει γι΄ αυτό ώστε κάθε μέρα, κάθε βδομάδα να έχουμε όλοι τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε αγαπημένο δωρεάν περιεχόμενο. Γι’ αυτό το λόγο φέρνει μπροστά, στην αρχική On Demand κατηγορία της πλατφόρμας μια νέα δωρεάν κατηγορία κάθε βδομάδα, η οποία θα μας βοηθήσει να περάσουμε ΜΑΖΙ τις επόμενες εβδομάδες, ασφαλείς.Πέντε μεγάλες κατηγορίες μάς περιμένουν:με αγαπημένα Family Dramas για όλους όπως ο Κυνόδοντας, η Jackie, το Manchester by the Sea και πολλά ακόμη. Είναι ευκαιρία να δούμε το I Know This Much is True, μια σειρά βασισμένη στο ομώνυμο best-seller του Wally Lamb, που μας θυμίζει πως τίποτα δεν είναι πιο επώδυνο αλλά και πιο πολύτιμο από την οικογένειά μας. Ή το Succession με πρωταγωνιστές τη διαφθορά της εξουσίας και του χρήματος. Αλλά και το Happy end, όπου ένα εργατικό ατύχημα φέρνει στην επιφάνεια τα αθώα και τα ένοχα μυστικά μιας μεγαλοαστικής οικογένειας.Από τον Κόλπο του Μεξικό μέχρι την Αλάσκα κι από τα πιο τρελά, ανεξερεύνητα εγκλήματα όλων των εποχών, μέχρι το ταξίδι στο χρόνο, εξερευνούμε τις πιο συναρπαστικές πληροφορίες του πλανήτη έτσι ώστε να απολαύσουμε αγαπημένο ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό και συναρπαστικό περιεχόμενο.Υπέροχες στιγμές ξενοιασιάς με το Flight of the Concords, The Beginning, Coastal Elites. Από τη Sarah Silverman στον Will Ferrel κι από τον Quincy Jones στον Bill Maher, την Ellen DeGeneres και τον Whitmer Thomas, γελάμε μαζί και ανακαλύπτουμε τους ανθρώπους που άλλαξαν την κουλτούρα του stand up comedy, του show και της κωμωδίας.Don't grow up, it's a trap! Ποιος είπε ότι το να μεγαλώνεις είναι εύκολο... Το Vodafone TV προτείνει τις πιο αγαπημένες και γλυκές coming of age ταινίες και σειρές της εποχής μας, από το Girls μέχρι το ολόφρεσκο Industry κι από το I May Destroy You μέχρι το Rocket Science.: Όταν τα σχολεία κλείνουν για Χριστούγεννα, τη δράση αναλαμβάνουν η Barbie, ο Oggy, ο Bob, ο Elmo και όλοι οι αγαπημένοι ήρωες των μικρών μας φίλων. Φέτος τα Χριστούγεννα κρατάμε τις αποστάσεις αλλά παίζουμε μαζί.Ήρθε λοιπόν η ώρα να κάνουμε Χριστούγεννα με την Νικόλ Κίντμαν, τον Χιου Γκραντ, την Νάταλι Πόρτμαν, τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, τον Μπράιαν Κοξ, τον Γκάρφιλντ και τους φίλους του, και όλες οι μέρες θα είναι όμορφες, γεμάτες ζεστασιά, συγκίνηση, γέλιο, εξερεύνηση και ψυχαγωγία γιατί θα είμαστε μαζί.Ανακάλυψε περισσότερα για τις προτάσεις του μήνα από το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!Το περιεχόμενο του Vodafone TV ανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές και ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε στην τηλεόρασή μας – αλλά και από το κινητό ή το tablet μας. Εκεί θα βρούμε δωρεάν και το δημοφιλές και αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ, αλλά και μια εκτεταμένη ποικιλία ποιοτικών παιδικών προγραμμάτων αλλά και ακόμα περισσότερη αθλητική δράση μέσα από τα κανάλια Novasports & Eurosport.Μάθετε περισσότερα για τα νέα πακέτα Vodafone TV εδώ.