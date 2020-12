Το Flight Attendant προσγειώνεται στην οθόνη μας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πολλές οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες σειρές της HBO και αν πολλοί από εμάς κολλήσαμε με τις ίντριγκες και τα πάθη μιας δυναστείας στο «Succession», προβλέπονται καινούργιοι εθισμοί μιας και οι νέες σειρές είναι η μια καλύτερη από την άλλη.Στο «Industry» μια ομάδα νεαρών αποφοίτων πανεπιστημίου βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς τα μέλη της ανταγωνίζονται για λίγες θέσεις εργασίας σε μια κορυφαία τράπεζα του Λονδίνου. Ένας άκρως ανταγωνιστικός, αλλά συναρπαστικός κόσμος έρχεται στο προσκήνιο καθώς φιλίες, ανταγωνισμοί, θέματα ρατσισμού και σύγκρουση των κοινωνικών τάξεων, αλλά και το πάντοτε «καυτό» ζήτημα της αξιοκρατίας απασχολούν τους ήρωες, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες.Στην πολυβραβευμένη μίνι σειρά Watchmen, η ντετέκτιβ Άντζελα Αμπάρ Κινγκ, γνωστή και ως Sister Night, ερευνώντας την επίθεση με πυρά που δέχτηκε ένας αστυνομικός, θα βρεθεί αντιμέτωπη με μυστικά και ιδιαίτερα δυσοίωνες αλήθειες.Στο The Undoing, την δραματική μίνι-σειρά μυστηρίου με τις σπουδαίες κριτικές, ένας μυστηριώδης φόνος αναστατώνει την υψηλή κοινωνίας της Νέας Υόρκης και φέρνει σε πρώτο πλάνο τη φαινομενικά τέλεια ζωή μιας δημοφιλούς και επιτυχημένης ψυχοθεραπεύτριας την παραμονή εκδόσεως του βιβλίου της. Υπάρχει όμως και μια νέα σειρά που θα τραβήξει την προσοχή μας. Είναι το Flight Attendant που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Chris Bohjalian.Πρόκειται για μια σειρά μυστηρίου που έχει βρει τις σωστές ισορροπίες ανάμεσα στο θρίλερ, τις δραματικές εντάσεις και το comic relief έτσι ώστε να γίνεται όσο πρέπει ανάλαφρη.Πρωταγωνιστεί η Caley Cuoco που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε ως Penny στο The Big Bang Theory. Στο Flight Attendant, η Cuoco γίνεται η Cassandra Bowden, μια αεροσυνοδός που απολαμβάνει την ζωή της στα εξωτικά μέρη, όπου την οδηγεί η δουλειά της, με φλερτ, πάρτι και ποτό. Αρκεί μια νύχτα όμως για να αλλάξει όλη η ζωή της. Είναι η νύχτα εκείνη που περνάει με παρτενέρ έναν γοητευτικό επιβάτη της πτήσης της.Μόνο που, την επομένη, όταν ξυπνάει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της τον βρίσκει δίπλα της νεκρό. Και τότε κάνει όλες τις λάθος κινήσεις. Δεν καλεί την αστυνομία, κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα και επιστρέφει στη Νέα Υόρκη όπου την περιμένουν οι πράκτορες του FBI για να την ρωτήσουν σχετικά με το πτώμα. Η ίδια αδυνατεί να θυμηθεί, και αναρωτιέται αν είναι εκείνη η δολοφόνος.Καθώς η ιστορία ξεδιπλώνεται νιώθουμε ότι πορευόμαστε μαζί με την ηρωίδα και ανακαλύπτουμε μαζί πτυχές του εαυτού της. Το blackout που της έχει συμβεί για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας της με τον παρτενέρ της, δεν ήταν κάτι μοναδικό αφού εκείνη συνδέεται τακτικά με άτομα για τα οποία δεν θυμάται το όνομά τους ή για τι θέματα μίλησαν. Ένα συναίσθημα που μοιάζει με αυτό που νιώθει κάποιος πριν την συντριβή…Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εκτός από την Kaley Cuoco, θα δούμε τους Merle Dandridge, Nolan Gerard Funk, Michelle Gomez, Michiel Huisman, Colin Woodell, Rosie Perez, Zosia Mamet, Griffin Matthews, κ.α. Το σενάριο έχει γραφτεί από τον Steve Yockey, με παραγωγό τον Greg Berlanti, γνωστό από τα «Riverdale», «Chilling Adventures of Sabrina» και «You».Ανακάλυψε περισσότερα για τις προτάσεις του μήνα από το Vodafone TV για να παρακολουθήσεις ό,τι θες, τη στιγμή που το θες!Το περιεχόμενο του Vodafone TV ανανεώνεται κάθε μήνα με τις σημαντικότερες πρεμιέρες, με αποκλειστικές νέες σειρές και ταινίες, ντοκιμαντέρ που θα συζητηθούν και πολλές ακόμη επιλογές, για να τις παρακολουθήσουμε στην τηλεόρασή μας – αλλά και από το κινητό ή το tablet μας. Εκεί θα βρούμε δωρεάν και το δημοφιλές και αποκλειστικό περιεχόμενο της ΗΒΟ , αλλά και μια εκτεταμένη ποικιλία ποιοτικών παιδικών προγραμμάτων αλλά και ακόμα περισσότερη αθλητική δράση μέσα από τα κανάλια Novasports & Eurosport.Μάθετε περισσότερα για τα νέα πακέτα Vodafone TV εδώ