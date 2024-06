Το πιο δυνατό 1v1 τουρνουά LoL επιστρέφει στην Ελλάδα με ακόμα μεγαλύτερα έπαθλα

Αν καταφέρεις και φτάσεις στους top-4 του ελληνικού τελικού… δες παρακάτω τι κερδίζεις:• Πρώτος: 1 εισιτήριο για τα WORLD FINALS του LEAGUE OF LEGENDS 2024 στο Λονδίνο + 700€ + 1 ΑGON by AOC MONITOR + 1 RED BULL SOLO Q MOUSEPAD• Δεύτερος: 400 € + ΑGON by AOC GAMING GEAR + 1 RED BULL SOLO Q MOUSEPAD• Τρίτος: 200€ + ΑGON by AOC GAMING GEAR + 1 RED BULL SOLO Q MOUSEPAD• Τέταρτος: 200€ + ΑGON by AOC GAMING GEAR + 1 RED BULL SOLO Q MOUSEPADΠού θα δώ τον τελικό στις 29/6;• Από κοντά: Έλα στο “ Gamers Lounge Hype Festival ” στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.• LIVE: Μη χάσεις το livestream του τελικού στο Twitch κανάλι του Red Bull.Τι είναι το Red Bull Solo Q;• Το Red Bull Solo Q είναι το επίσημο τουρνουά 1v1 του League of Legends• To Red Bull Solo Q δίνει ένα twist στο κλασικό ματς του League of Legends, βάζοντας τους παίκτες να μονομαχήσουν ένας εναντίον ενός. Ο πρώτος παίκτης που θα καταφέρει το “First blood!”, να καταστρέψει το tower του αντιπάλου του ή να φτάσει τα 100-minion score, κερδίζει τη μονομαχία.Partner του Red Bull Solo Q 2024 είναι η ΑGON by AOC. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: redbull.com/soloq