Οι επτά κυρίαρχες σεξουαλικές φαντασιώσεις

Ποια είναι η ερωτική φαντασίωση που κυριαρχεί στη σκέψη σας;Ο συγγραφέας του βιβλίου Tell Me What You Want «Πες μου τι θέλεις», Δρ. Justin J. Lehmiller επιχείρησε να απαντήσει το ερώτημα πραγματοποιώντας έρευνα σε 4.175 ανθρώπους ρωτώντας τους ποια είναι η αγαπημένη σεξουαλική τους φαντασίωση.Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν μια λίστα με τις επτά πιο συχνές φαντασιώσεις των ανθρώπων.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr