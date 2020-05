Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια μελέτησαν τη σχετική βιβλιογραφία για τα φυτά που ιστορικά χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της υπέρτασης και κατέληξαν στα πλέον δραστικά αντιυπερτασικά φυτά σε δημοσίευσή τους στο Proceedings of the National Academy of Sciences.Διαβαστε περισσότερα στο ygeiamou.gr