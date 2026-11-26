Κεφίρ ή κομπούχα; Ποιο ρόφημα είναι καλύτερο για το έντερο – Ειδικός του Χάρβαρντ απαντά
Κεφίρ ή κομπούχα; Ποιο ρόφημα είναι καλύτερο για το έντερο – Ειδικός του Χάρβαρντ απαντά
Δύο δημοφιλή ροφήματα υπόσχονται καλύτερη υγεία του εντέρου και ενίσχυση του ανοσοποιητικού – Ειδικός του Χάρβαρντ αναλύει τα οφέλη τους, τις διαφορές τους, καθώς και τι θα πρέπει να προσέχουμε
Έχουν αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές, πρωταγωνιστούν στις διατροφικές τάσεις των τελευταίων ετών και θεωρούνται πολύτιμοι σύμμαχοι του εντερικού μικροβιώματος. Ο λόγος για το κεφίρ και την κομπούχα, δύο προϊόντα ζύμωσης που περιέχουν προβιοτικά, ωφέλιμους δηλαδή μικροοργανισμούς που συμβάλλουν στην υγεία του πεπτικού και του ανοσοποιητικού συστήματος.
Πόσο τεκμηριωμένα είναι, όμως, τα οφέλη τους και ποιο από τα δύο αξίζει περισσότερο μια θέση στην καθημερινή μας διατροφή; Η Nancy Oliveira, διαιτολόγος και υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διατροφής και Ευεξίας του συνεργαζόμενου με το Χάρβαρντ νοσοκομείου Brigham and Women’s Hospital, εξηγεί στο Harvard Health Publishing όσα πρέπει να γνωρίζουμε.
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Πόσο τεκμηριωμένα είναι, όμως, τα οφέλη τους και ποιο από τα δύο αξίζει περισσότερο μια θέση στην καθημερινή μας διατροφή; Η Nancy Oliveira, διαιτολόγος και υπεύθυνη της Υπηρεσίας Διατροφής και Ευεξίας του συνεργαζόμενου με το Χάρβαρντ νοσοκομείου Brigham and Women’s Hospital, εξηγεί στο Harvard Health Publishing όσα πρέπει να γνωρίζουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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