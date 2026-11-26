Κεφίρ ή κομπούχα; Ποιο ρόφημα είναι καλύτερο για το έντερο – Ειδικός του Χάρβαρντ απαντά

Δύο δημοφιλή ροφήματα υπόσχονται καλύτερη υγεία του εντέρου και ενίσχυση του ανοσοποιητικού – Ειδικός του Χάρβαρντ αναλύει τα οφέλη τους, τις διαφορές τους, καθώς και τι θα πρέπει να προσέχουμε