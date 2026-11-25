Καρκίνος παγκρέατος: Τα ύποπτα συμπτώματα και οι νέες θεραπείες που παρατείνουν την επιβίωση
Καρκίνος παγκρέατος: Τα ύποπτα συμπτώματα και οι νέες θεραπείες που παρατείνουν την επιβίωση
Ποια συμπτώματα πρέπει να μας κινητοποιήσουν και πώς οι εξελίξεις στη διάγνωση, τη χειρουργική αντιμετώπιση και τις στοχευμένες θεραπείες βελτιώνουν τις προοπτικές των ασθενών – Οι ογκολόγοι του ΕΚΠΑ εξηγούν
Ο Νοέμβριος είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του παγκρέατος, μία από τις πλέον επιθετικές κακοήθειες, που εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη σύγχρονη Ογκολογία. Παρά τη δυσμενή πρόγνωση που συχνά συνοδεύει τη νόσο, οι εξελίξεις στη διάγνωση, τη χειρουργική αντιμετώπιση και τις συστηματικές θεραπείες δημιουργούν νέες προοπτικές για τη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι το αδενοκαρκίνωμα αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου του παγκρέατος, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 90% των περιπτώσεων. Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, καθώς στα αρχικά στάδια τα συμπτώματα είναι ήπια ή μη ειδικά. Επίμονος πόνος στην άνω κοιλιακή χώρα ή στη ράχη, ανεξήγητη απώλεια βάρους, ανορεξία, κόπωση, ίκτερος και πρόσφατη εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, αποτελούν ενδείξεις που χρειάζονται ιατρική διερεύνηση.
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Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι το αδενοκαρκίνωμα αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου του παγκρέατος, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 90% των περιπτώσεων. Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, καθώς στα αρχικά στάδια τα συμπτώματα είναι ήπια ή μη ειδικά. Επίμονος πόνος στην άνω κοιλιακή χώρα ή στη ράχη, ανεξήγητη απώλεια βάρους, ανορεξία, κόπωση, ίκτερος και πρόσφατη εμφάνιση σακχαρώδους διαβήτη, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, αποτελούν ενδείξεις που χρειάζονται ιατρική διερεύνηση.
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