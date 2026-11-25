Καρκίνος παγκρέατος: Τα ύποπτα συμπτώματα και οι νέες θεραπείες που παρατείνουν την επιβίωση

Ποια συμπτώματα πρέπει να μας κινητοποιήσουν και πώς οι εξελίξεις στη διάγνωση, τη χειρουργική αντιμετώπιση και τις στοχευμένες θεραπείες βελτιώνουν τις προοπτικές των ασθενών – Οι ογκολόγοι του ΕΚΠΑ εξηγούν