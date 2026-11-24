1 στους 4 ενοχλείται από το ψηφιακό φλερτ – Πού τελειώνει το παιχνίδι και πού αρχίζει η απιστία στα βιντεοπαιχνίδια
1 στους 4 ενοχλείται από το ψηφιακό φλερτ – Πού τελειώνει το παιχνίδι και πού αρχίζει η απιστία στα βιντεοπαιχνίδια
Το φλερτ με εικονικούς χαρακτήρες διχάζει τα ζευγάρια – Τι αποκαλύπτει βρετανική έρευνα για τα όρια της απιστίας στα βιντεοπαιχνίδια
Τι συμβαίνει όταν κάποιος αφιερώνει ώρες φλερτάροντας, βγαίνοντας ραντεβού και αναπτύσσοντας συναισθηματικούς δεσμούς με ένα πρόσωπο που υπάρχει αποκλειστικά στην οθόνη του υπολογιστή του; Η ολοένα πιο ρεαλιστική εμπειρία των βιντεοπαιχνιδιών φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο ερώτημα για τις σύγχρονες σχέσεις: Πού τελειώνει το παιχνίδι και πού αρχίζει η απιστία;
Αφορμή για τη συζήτηση αποτελεί το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto 6 (GTA 6) της Rockstar, το οποίο, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, κατέγραψε πωλήσεις 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του. Στο επίκεντρο του παιχνιδιού βρίσκονται δύο χαρακτήρες, ο Jason και η Lucia, ένα ζευγάρι που θυμίζει τους διαβόητους Μπόνι και Κλάιντ. Παρότι η ερωτική σχέση τους δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξη της ιστορίας, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τον μεταξύ τους δεσμό μέσα από καθημερινές δραστηριότητες: να βγουν για φαγητό, να επισκεφθούν μπαρ, να κάνουν ψώνια ή να γυμναστούν μαζί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αφορμή για τη συζήτηση αποτελεί το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto 6 (GTA 6) της Rockstar, το οποίο, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, κατέγραψε πωλήσεις 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του. Στο επίκεντρο του παιχνιδιού βρίσκονται δύο χαρακτήρες, ο Jason και η Lucia, ένα ζευγάρι που θυμίζει τους διαβόητους Μπόνι και Κλάιντ. Παρότι η ερωτική σχέση τους δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εξέλιξη της ιστορίας, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τον μεταξύ τους δεσμό μέσα από καθημερινές δραστηριότητες: να βγουν για φαγητό, να επισκεφθούν μπαρ, να κάνουν ψώνια ή να γυμναστούν μαζί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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