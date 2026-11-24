Στατίνες μετά τα 70: Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος για έμφραγμα και εγκεφαλικό – Τι δείχνει νέα μελέτη

Μελέτη σε 1.880 άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω εξετάζει τη διακοπή των στατινών - Τα ευρήματα για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την ποιότητα ζωής