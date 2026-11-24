Στατίνες μετά τα 70: Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος για έμφραγμα και εγκεφαλικό – Τι δείχνει νέα μελέτη
Στατίνες μετά τα 70: Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος για έμφραγμα και εγκεφαλικό – Τι δείχνει νέα μελέτη
Μελέτη σε 1.880 άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω εξετάζει τη διακοπή των στατινών - Τα ευρήματα για τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την ποιότητα ζωής
Νέα δεδομένα για τη διακοπή των στατινών μετά τα 70 φέρνει η μελέτη STREAM, η οποία εξέτασε ηλικιωμένους που λάμβαναν τα φάρμακα για την πρόληψη ενός πρώτου καρδιαγγειακού επεισοδίου. Παρότι η έρευνα πέτυχε το προκαθορισμένο στατιστικό κριτήριο «μη κατωτερότητας», περισσότεροι συμμετέχοντες στην ομάδα διακοπής εμφάνισαν έμφραγμα, εγκεφαλικό ή πέθαναν στη διάρκεια της παρακολούθησης.
Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) στο Σικάγο και δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA) στο Σικάγο και δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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