Τι κάνουν 10 γιατροί για να μην αρρωστήσουν με ιώσεις τον χειμώνα – Οι συμβουλές τους
Τι κάνουν 10 γιατροί για να μην αρρωστήσουν με ιώσεις τον χειμώνα – Οι συμβουλές τους
Από το αντιγριπικό εμβόλιο και τον καλό ύπνο μέχρι τη διατροφή και την άσκηση, αυτές είναι οι καθημερινές συνήθειες δέκα ειδικών για να παραμείνουν υγιείς τους κρύους μήνες του χειμώνα
Ο χειμώνας δοκιμάζει τις αντοχές του οργανισμού. Οι αναπνευστικές λοιμώξεις βρίσκονται σε έξαρση, οι χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζουν τις εξωτερικές δραστηριότητες, ενώ οι λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας επηρεάζουν τον ύπνο και τη διάθεση. Την ίδια στιγμή, οι γιορτές φέρνουν περισσότερες διατροφικές υπερβολές και αλκοόλ.
Ποιες συνήθειες υιοθετούν, όμως, οι ίδιοι οι γιατροί για να διατηρούν τη σωματική και ψυχική τους υγεία; Δέκα ειδικοί διαφορετικών ειδικοτήτων μοιράζονται με τον Guardian τις προσωπικές τους πρακτικές για έναν πιο υγιή χειμώνα.
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Ποιες συνήθειες υιοθετούν, όμως, οι ίδιοι οι γιατροί για να διατηρούν τη σωματική και ψυχική τους υγεία; Δέκα ειδικοί διαφορετικών ειδικοτήτων μοιράζονται με τον Guardian τις προσωπικές τους πρακτικές για έναν πιο υγιή χειμώνα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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