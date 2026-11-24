Τι κάνουν 10 γιατροί για να μην αρρωστήσουν με ιώσεις τον χειμώνα – Οι συμβουλές τους

Από το αντιγριπικό εμβόλιο και τον καλό ύπνο μέχρι τη διατροφή και την άσκηση, αυτές είναι οι καθημερινές συνήθειες δέκα ειδικών για να παραμείνουν υγιείς τους κρύους μήνες του χειμώνα