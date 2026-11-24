Πότε οι αλλαγές στην ούρηση χτυπούν καμπανάκι για τον προστάτη – Ο ειδικός εξηγεί
Πότε οι αλλαγές στην ούρηση χτυπούν καμπανάκι για τον προστάτη – Ο ειδικός εξηγεί
Για τις αλλαγές στην ούρηση που δεν πρέπει να αγνοούνται, τα συμπτώματα που συνδέονται με την καλοήθη υπερπλασία αλλά και με τον καρκίνο του προστάτη μιλά στο ygeiamou.gr o κ. Αθανάσιος Βούλγαρης, Ουρολόγος του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν
Οι αλλαγές στην ούρηση, ιδιαίτερα μετά τα 50, είναι συχνές στους άνδρες, δεν πρέπει όμως να θεωρούνται πάντα μια φυσιολογική συνέπεια της ηλικίας. Η δυσκολία στην έναρξη της ούρησης, η συχνοουρία και οι συχνές νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα μπορεί να σχετίζονται με την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, μια συχνή κατάσταση που αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Παράλληλα, η τακτική επικοινωνία με τον ουρολόγο και η εξατομικευμένη αξιολόγηση της ανάγκης για προληπτικό έλεγχο έχουν καθοριστική σημασία για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.
Για όλα όσα αφορούν την υγεία του προστάτη μιλά στο vidcast του ygeiamou.gr ο κ. Αθανάσιος Βούλγαρης, Oυρολόγος, Διευθυντής Δ΄ Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν. «Η καλοήθης υπερπλασία είναι μια συχνή κατάσταση που σχετίζεται με την ηλικία. Περίπου οι μισοί άνδρες στα 50 εμφανίζουν συμπτώματα, ενώ μετά τα 65 έτη το ποσοστό αυξάνεται σημαντικά, έως και 90% των ανδρών διαγιγνώσκονται με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη» λέει ο κ. Βούλγαρης, σημειώνοντας πως οι ενοχλήσεις και οι αλλαγές στην ούρηση δεν πρέπει να παραβλέπονται, αλλά να αξιολογούνται από ουρολόγο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για όλα όσα αφορούν την υγεία του προστάτη μιλά στο vidcast του ygeiamou.gr ο κ. Αθανάσιος Βούλγαρης, Oυρολόγος, Διευθυντής Δ΄ Ουρολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν. «Η καλοήθης υπερπλασία είναι μια συχνή κατάσταση που σχετίζεται με την ηλικία. Περίπου οι μισοί άνδρες στα 50 εμφανίζουν συμπτώματα, ενώ μετά τα 65 έτη το ποσοστό αυξάνεται σημαντικά, έως και 90% των ανδρών διαγιγνώσκονται με καλοήθη υπερπλασία του προστάτη» λέει ο κ. Βούλγαρης, σημειώνοντας πως οι ενοχλήσεις και οι αλλαγές στην ούρηση δεν πρέπει να παραβλέπονται, αλλά να αξιολογούνται από ουρολόγο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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