Πότε οι αλλαγές στην ούρηση χτυπούν καμπανάκι για τον προστάτη – Ο ειδικός εξηγεί

Για τις αλλαγές στην ούρηση που δεν πρέπει να αγνοούνται, τα συμπτώματα που συνδέονται με την καλοήθη υπερπλασία αλλά και με τον καρκίνο του προστάτη μιλά στο ygeiamou.gr o κ. Αθανάσιος Βούλγαρης, Ουρολόγος του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν