Πόσο καλό μας κάνει η πικρή σοκολάτα – Τι δείχνουν οι έρευνες για έντερο, καρδιά, σάκχαρο και διάθεση

Μια μικρή καθημερινή απόλαυση μπορεί να έχει περισσότερα οφέλη από όσα φανταζόμαστε. Οι έρευνες αναδεικνύουν τη συμβολή της μαύρης σοκολάτας στην υγεία της καρδιάς, στη ρύθμιση του σακχάρου και στη διάθεση