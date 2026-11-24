Πόσο καλό μας κάνει η πικρή σοκολάτα – Τι δείχνουν οι έρευνες για έντερο, καρδιά, σάκχαρο και διάθεση
Πόσο καλό μας κάνει η πικρή σοκολάτα – Τι δείχνουν οι έρευνες για έντερο, καρδιά, σάκχαρο και διάθεση
Μια μικρή καθημερινή απόλαυση μπορεί να έχει περισσότερα οφέλη από όσα φανταζόμαστε. Οι έρευνες αναδεικνύουν τη συμβολή της μαύρης σοκολάτας στην υγεία της καρδιάς, στη ρύθμιση του σακχάρου και στη διάθεση
*Απόδοση Περικλής Ματσούκης
Υπάρχουν γλυκά που δύσκολα χωρούν σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα. Η μαύρη σοκολάτα, ωστόσο, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εξαίρεση. Με πλούσια γεύση, λιγότερη ζάχαρη από τις περισσότερες εκδοχές σοκολάτας γάλακτος και σημαντική περιεκτικότητα σε φυτικές ουσίες με αντιοξειδωτική δράση, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.
Το μυστικό της βρίσκεται στο κακάο. Είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες και ειδικότερα σε φλαβονοειδή, φυσικές ενώσεις που συναντάμε επίσης στα φρούτα, στα λαχανικά, στο τσάι και στον καφέ. Οι ουσίες αυτές έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και ενδέχεται να συμβάλλουν στην προστασία του οργανισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Υπάρχουν γλυκά που δύσκολα χωρούν σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα. Η μαύρη σοκολάτα, ωστόσο, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εξαίρεση. Με πλούσια γεύση, λιγότερη ζάχαρη από τις περισσότερες εκδοχές σοκολάτας γάλακτος και σημαντική περιεκτικότητα σε φυτικές ουσίες με αντιοξειδωτική δράση, έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.
Το μυστικό της βρίσκεται στο κακάο. Είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες και ειδικότερα σε φλαβονοειδή, φυσικές ενώσεις που συναντάμε επίσης στα φρούτα, στα λαχανικά, στο τσάι και στον καφέ. Οι ουσίες αυτές έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και ενδέχεται να συμβάλλουν στην προστασία του οργανισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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